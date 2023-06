The White Lotus, girano voci di un prequel sulla Tanya di Jennifer Coolidge

Rassegnarsi al fatto che Jennifer Coolidge non ci sarà in The White Lotus 3 - anche se questa nuova stagione presenterà dei graditi ritorni - è molto dura ma, forse, c'è una piccola consolazione per tutti i fan dell'iconico personaggio di Tanya McQuoid che potrebbe essere protagonista di un prequel della serie Hbo. A parlarne è lo stesso ideatore di The White Lotus, Mike White, che, ospite del Vivid Sydney Festival, ha risposto in modo positivo alla domanda su un possibile spin-off con protagonista proprio Jennifer Coolidge che possiamo definire come il volto della serie sulla catena di hotel di lusso che ha spopolato in tutto il mondo.

The White Lotus, tutto sul possibile spin-off su Tanya

The White Lotus potrebbe avere un prequel dedicato al personaggio di Tanya da giovane? "Penso che sia decisamente possibile" annuncia Mike White ammettendo di stare già pensando a una serie che racconti il passato di Tanya e di avere in testa un'idea molto divertente. White, infatti, vorrebbe che a vestire i panni di Tanya da giovane sia la stessa Jennifer Coolidge, ringiovanita al computer di 20 anni perché immaginare un'altra attrice nei suoi panni sarebbe letteralmente impossibile.

"Sarebbe divertente e penso che Jennifer sarebbe d'accordo con quest'idea!", ha ammesso White che, con queste parole, ha riacceso la speranza dei fan della serie di tornare a poter godere delle straordinarie performance di Coolidge.