"L'ultimo boss di Kings Cross", il trailer della serie Sky con Tim Roth

Arriva in Italia su Sky L'ultimo Boss di Kings Cross (titolo originale Last King of the Cross), serie Sky Original ispirata all'omonimo bestseller autobiografico di John Ibrahim (gestore di un locale e figura della malavita di Sidney) e uscita su Paramount+ negli USA da febbraio. Di seguito tutte le informazioni e il trailer, ma prima una precisazione: la serie è già stata rinnovata per la seconda stagione.

Quando esce la serie su Sky

L'ultimo Boss di Kings Cross uscirà a partire dal giorno mercoledì 26 luglio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Trama e cast di "L'ultimo Boss di Kings Cross"

Nel cuore di Sidney, il quartiere di Kings Cross accende con sfavillanti luci le notti della città, per accogliere tutti coloro che cercano ogni tipo di divertimento e vizio. È proprio qui che è ambientata la nuova serie Sky Original, che racconta l'ascesa in società di due fratelli, arrivati dal Libano con il grande sogno di trovare fortuna, che si sono faticosamente fatti strada nell'ambiente criminale della città fino ad arrivare al successo.

Lincoln Younes (Grand Hotel) veste i panni di John Ibrahim, immigrato libanese a Sidney che sogna di fare fortuna: alla fine degli anni ‘80, lui e suo fratello Sam - Claude Jabbour (Stateless) - rimangono estasiati dalle luci di Kings Cross, un luogo noto per "ospitare" ogni forma di criminalità. John apre un nightclub e inizia ad avere successo nel suo campo, fino a diventare il più famigerato magnate dei locali notturni della zona.

Fino a quando un'ondata di cocaina travolge Sidney come un'epidemia, l'ecosistema criminale di Kings Cross vacilla ed è ora di combattere per stabilire chi comanda. I fratelli Ibrahim si troveranno a fronteggiare il re in carica, Ezra Shipman (Tim Roth - Pulp Fiction, Le Iene), astuto e molto conosciuto boss del crimine. Ora che è diventato anziano, l'uomo più potente e temuto di Sydney si rende conto che non c'è nessuno capace di portare avanti l'eredità che ha costruito per decenni. Finché non entra in scena John Ibrahim…

Nel cast anche Callan Mulvey (The Luminaries) e Matt Nable (Hyde & Seek). L'ultimo Boss di Kings Cross è una produzione Sky Studios e Cineflix.

Il trailer della serie tv

E ora diamo un'occhiata al trailer ufficiale di questa serie tv in uscita su Sky dal 26 luglio