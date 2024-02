"Un Amore", quando escono gli episodi della serie Sky con Accorsi: il calendario completo

Su Sky è in uscita Un Amore, nuova serie tv Sky Original italiana con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti nei panni di Alessandro e Anna, la cui storia d'amore si snoda lungo due linee temporali distinte tra passato e presente. Nei flashback del passato, invece, i due protagonisti sono interpretati da Luca Santoro e Beatrice Fiorentini. Di seguito tutte le informazioni sull'uscita di Un Amore.

Dove va in onda (e on demand) Un Amore

La serie tv di Sky è composta da sei episodi ed esce con due nuovi episodi a settimana tutti i venerdì in prima serata su Sky Serie, oltre a essere disponibile on demand in 4K HDR (per i clienti Extra anche nella sezione on demand Primissime, il giorno prima).

Quando escono gli episodi di Un Amore: il calendario completo

I primi due episodi di Un Amore usciranno il 16 febbraio (il 15 su Primissime on demand), e il calendario delle uscite è quindi il seguente.

Venerdì 16 febbraio: episodi 1-2

Venerdì 23 febbraio: episodi 3-4

Venerdì 1 marzo: episodi 5-6