Come finisce "Un Amore", la serie Sky con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti

Venerdì 1 marzo su Sky sono uscite (anche in demand e in streaming su Now) le puntate 5 e 6, la penultima e l’ultima, di Un Amore, la serie interpretata da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti.

Un finale di serie sicuramente intenso, al punto che potrebbe sfuggire qualche dettaglio. Qui riassumiamo e spieghiamo questo finale, partendo con un brevissimo sunto del penultimo episodio per poi concentrarci sulla puntata conclusiva.

Cosa succede nel penultimo episodio

Mentre nel passato assistiamo allo sbocciare o meglio all’esplodere dell’amore tra Alessandro (Luca Santoro) e Anna (Beatrice Fiorentini), con la pesante spada di Damocle del fidanzato di lei nonché padre del futuro bambino, nel presente la situazione va a rotoli.

Ale si presenta a sorpresa da Anna per proporle di coronare finalmente il loro amore, lei dice che non è il momento e lui non la prende bene e se ne va.

Sia Anna sia Ale quella notte finiscono a letto con i rispettivi ex (?) partner, e Anna mostra al marito tutte le lettere ricevute negli anni, vuotando letteralmente il sacco, con Guido che giustamente è sconvolto. Ale scrive una lettera d’addio ad Anna e se ne va da Bologna, scrivendo quindi la parola fine alla loro storia d’amore ed epistolare in un colpo solo.

Cosa succede nell’ultimo episodio di Un Amore

La puntata finale si apre con i giovani Anna e Ale alle prese con un duro ritorno alla realtà alla fine del loro viaggio. Lei sa che deve tornare, anche se lui prova a convincerla a rimanere in Spagna, e allora Ale si propone di accompagnarla.

Nel presente, vediamo Anna in un aeroporto, con un nuovo taglio di capelli a suggerirci che è passato del tempo dal “presente di prima”. Il suo volo è rimandato per uno sciopero, e lei avvisa Guido assicurandogli di farcela per un appuntamento con il figlio Tommy e la sua ragazza Cecilia.

Guido gli rivela che il figlio andrà a convivere con la fidanzata, e poi si accordano per le imminenti feste natalizie. Mentre cerca di capire cosa fare nell’attesa, Anna va al bar, e chi sente dietro di lei lamentarsi con qualche addetto? Proprio Ale, che si allontana e parla al telefono con qualcuno che dice di amare.

Anna lo raggiunge mentre si stanno per chiudere le porte dell’ascensore, e Ale è così sorpreso che prima non fa nulla, e poi torna indietro. I due si mettono a chiacchierare e scopriamo che Anna è diventata un’agronoma affermata, che viaggia all’estero per lavoro, tralasciando un po’ i lavori sul suo terreno.

Ale chiede come Guido ha preso questo cambio d vita, e Anna gli risponde che il loro matrimonio è finito ma sono in buoni rapporti e lui “si è rimesso in piedi prima di me”.

E anche prima di Tommaso che ha faticato ad accettare che sua madre aveva nascosto una parte così importante della sua vita alla sua famiglia.

Mentre chiacchierano vengono interrotti da un ragazzo agitato perché non trova la sua borsa, e ovviamente il pensiero dei due va al loro primo incontro.

I due si salutano imbarazzati, ma poi decidono di andare insieme a fare shopping per la nipote di Anna. Nel passato i due piccioncini si sbaciucchiano sul treno cercando di scacciare i pensieri tristi. Alla stazione di Barcellona Ale prova a proporsi come padre del bambino di Anna, lei lo bacia e piange e sospira e alla fine sviene.

Nel presente i due provano a ritrovare la confidenza di un tempo, chiacchierando e camminando in giro per l’aeroporto. Anna confessa che quando lo ha visto era tentata di non farsi vedere, perché è ancora arrabbiata per l’addio unilaterale impostole anni prima.

Nel passato Anna è stata portata in ospedale, dove ovviamente c’è Ale che appena può entra nella sua stanza. Lui sdrammatizza, lei scherza e dice che dovrà restare in osservazione per qualche giorno. Lui si scusa per lo stress provocato con quella proposta e tutto il resto, e si propone di dormire tutta la notte sulla sedia affianco al letto.

Anna rivela che ha detto all’ospedale di contattare Guido, che quindi sta per arrivare: in pratica è l’ultima notte in cui possono stare insieme. Nel presente lo shopping continua, come le chiacchiere. Ale dice che adesso si è stabilito a Ginevra, e viaggia meno di prima. A bruciapelo dice che è ora vive con Lucille, e per di più lei è incinta. L’imbarazzo ritorna.

Alla cassa Ale prima intercede per chiedere un pacco regalo, ma quando la commessa dice di avere solo dei sacchetti lui insiste a chiedere informazioni su negozi che vendano carta regalo anche se Anna dice che non importa. E lui insiste ancora e ancora finché lei lo deve bloccare alzando la voce e di conseguenza il livello di imbarazzo. I ritardi si accumulano e i due decidono di andare a mangiare insieme.

Nel passato i ragazzi si dividono la cena dell’ospedale catalano, e lui butta lì la proposta: scambiamoci gli indirizzi e iniziamo a scriverci lettere. Lei accetta quasi subito. Sembra un classico da fine estate di un tempo ma noi sappiamo che i due si scriveranno davvero, eccome. Nel presente i due continuano a chiacchierare, e lei dice di stare da poco con un collega più giovane.

Ale si dice curioso della prossima paternità e si prepara a una vita borghese in Svizzera, con tanto di cane. “Sei innamorato?” “Abbiamo molte cose in comune, stiamo bene, sì… ti va il dolce” è lo scambio che segue e sancisce l’unicità della loro storia.

Anna fa LA domanda: “perché non mi hai più risposto?” E lui dice “non ci riuscivo, dovevo allontanarmi”, e questo scambio è invece l’addio tanto atteso da Anna, faccia a faccia. Nel passato Anna invita il povero Ale, che dormiva sulla sedia, a sdraiarsi con lei per l’ultima notte, in un lungo abbraccio che anni dopo ancora fa piangere la nostra Anna, nel bagno del ristorante.

È proprio in quel momento che passato e presente si uniscono al suono di Vieni via con me di Paolo Conte, la loro canzone, che Ale canta in ospedale e che il pianista casualmente suona al ristorante.

L'epilogo finale di Un Amore

“Forse è andata meglio così” dice Ale alla fine della canzone, come se avesse sentito i pensieri di Anna in bagno. “A te non è andata male” dice lei. “Neanche a te” risponde lui, mentre una voce sancisce la fine dello sciopero dei voli e mentre i due ragazzi piangono abbracciati.

I due si sorridono invece mentre vanno ai rispettivi gate, prima di salutarsi un po’ freddamente. Lei si allontana, lui manda un vocale a Cecile per annunciare il ritorno imminente ma subito dopo arriva ancora Anna.

“Non è vero che andata meglio. Abbiamo preso stare diverse, ci siamo scritte tantissime parole ma alcune non sono mai riuscite a dirtele e ora non posso salire sul mio aereo se non te le dico...”

“Ti amo, ti amo, lo so da sempre” e si baciano. E sorridono. E si baciano, mentre arriva l’ultima chiamata per il passeggero Alessandro Serianni. Nel passato Ale, la mattina dopo, saluta un’Anna ancora addormentata e se ne va, incrociando Guido nel corridoio. Si ferma, ci pensa e se ne va.

Nel presente Ale prende il corridoio che lo porta all’aereo, si ferma e se ne va. La voce di Accorsi ci legge la nuova lettera di Ale, che informa Anna della nascita della figlia Teresa. “Vorrei dirti come mi sento, cosa mi succede, ma non so più cosa posso o non posso dirti. Dove sei Anna, in quale posto? In quale tempo?”

Nel passato Anna abbraccia e bacia Guido, mentre nel presente Anna risponde che anche lei continua a pensare a quel momento in aeroporto, dicendo che un po’ per volta tutto ha preso la forma del sogno. “Avevo deciso di lasciare tutto lontano, fino a questa tua lettera. Ale, ci sei? Quando e dove ci rivedremo io e te?”.

Un’ultima frase che quasi ci fa sperare in una possibile stagione 2 di questa stupenda, ma forse irripetibile, storia d’amore che in teoria è stata presentata come miniserie. O forse, come preferiremmo, semplicemente il finale aperto che Ale e Anna si meritano, per continuare a sperare (e noi con loro) nel coronamento del loro amore.