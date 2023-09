Arriva su Sky una nuova serie italiana con Lino Guanciale e Claudia Pandolfi pronta a raccontare una storia avvincente ma allo stesso tempo profonda e nostalgica. Parliamo di Un'estate fa, il nuovo crime Sky Original diretto da Davide Marengo e Marta Savina, creato da Michele Alberico e Massimo Bacchini e scritto da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini. Questa serie, di 8 episodi, porterà il pubblico avanti e indietro nel tempo per riuscire a risolvere il caso della morte di una ragazza ma allo stesso tempo permetterà di riscoprire tutto il bello degli anni '90. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su Un'estate fa e quando potremo trovare gli episodi della serie su Sky.

Un'estate fa: di cosa parla?

Un'estate fa è un thriller transgenerazionale che si divide in due linee narrative, la prima ambientata ai giorni nostri e la seconda nel 1990. Tutto inizia con il ritrovamento di un corpo. Si tratta di una ragazza scomparsa 30 anni prima vittima di un omicidio. Il primo sospettato è il suo ex fidanzatino Elio (Lino Guanciale) che sconvolto dalla vicenda farà un incidente in auto che lo trasporterà direttamente negli anni '90 e in quell'estate in cui Arianna, la ragazza di cui è innamorato, scomparirà. Ma chi l'ha uccisa?

Un'estate fa: il trailer ufficiale

Un'estate fa: quando escono gli episodi su Sky, il calendario completo

Un'estate fa debutterà su Sky Atlantic il 6 ottobre e andrà in onda tutti i venerdì con due nuovi episodi disponibili anche on demand. Il calendario completo delle uscite episodio per episodio: