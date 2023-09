Un'estate fa: su Sky una nuova serie con Lino Guanciale e Claudia Pandolfi: trama, trailer, quando esce

Cosa succederebbe se, per risolvere una misteriosa sparizione, vi ritrovaste catapultati nell'estate del 1990? È da questa domanda che parta la trama della nuova serie Sky Original, Un'estate fa, un thriller transgenerazionale diretto da Davide Marengo e Marta Savina con Lino Guanciale e Claudia Pandolfi tra i protagonisti. Con Un'estate fa torna in tv l'Italia degli anni '90, i falò, la spiaggia, le cabine telefoniche, il calciobalilla. Questo idillio nostalgico, però, viene interrotto da una scomparsa e da quel momento nulla sarà più come prima anche dopo 30 anni da quell'estate indimenticabile. Se siete già incuriositi, continuate a leggere perché andremo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che ci aspetta dalla nuova serie italiana creata da Michele Alberico e Massimo Bacchini e scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini e, soprattutto, quando usciranno gli 8 episodi di questo titolo su Sky.

Un'estate fa: la trama

Un'estate fa è composta da due diverse linee narrative dai tratti crime e thriller. Inizia tutto con il ritrovamento del corpo di una ragazza scomparsa 30 anni fa. Elio (Lino Guanciale), il protagonista della storia la riconosce subito in quanto si trattava della ragazza di cui era innamorato da adolescente. E così, nella sua mente, tornerà al 1990 quando lei sparì all'improvviso durante una vacanza in campeggio. Ora, però, si sa che Arianna, questo il nome della ragazza, non è morta accidentalmente ma è stata uccisa. Da chi? È questo il mistero da svelare ma una cosa è cera, Elio diventa subito il primo sospettato. Sconvolto, Elio fa un incidente in auto e dopo aver perso i sensi si risveglierà nel 1990, a 18 anni e in quello stesso campeggio in cui Arianna era scomparsa. Ora il suo compito è scoprire cosa è successo davvero e chi ha ucciso Arianna.

Un'estatte fa: il trailer ufficiale

Un'estate fa: chi c'è nel cast

Il cast di Un'estate fa è composto dai due protagonisti: Lino Guanciale e Filippo Scotti (È stata la mano di Dio) che interpreta la sua versione adolescente. Oltre a loro ci sono anche Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Nicole Grimaudo, Alessio Praticò, Paolo Pierobon, Tobia De Angelis, Luciano Scarpa, Martina Gatti, Luca Maria Vannuccini, Sofia Iacuitto, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Alessio Piazza, Ginevra Francesconi, Francesco Foti, Denis Fasolo, Massimo De Santis, Francesco Della Torre, , Giulio Turbolente, Giulio Tropea, Giovanni Buselli, Giovanni De Giorgi, Claudio Bigagli, Eleonora Giovanardi, Elisabetta De Palo, Paolo Triestino, Agnese Nano e Massimo Dapporto.

Quando esce Un'estate fa e dove vederlo in streaming

Un'estate fa andrà in onda a partire dal 6 ottobre 2023 tutti i venerdì in prima serata su Sky Atlantic con due nuovi episodi disponibili anche on demand.