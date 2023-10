Un'estate fa con Lino Guanciale, un crime nostalgico che incolla allo schermo

Spesso abbiamo pregiudizi sulle serie italiane. Pensiamo non siano in grado di reggere il confronto con le grandi produzioni americane, con le trame originalissime delle serie tedesche o sudcoreane o con la grande capacità di intrattenere ed emozionare delle serie spagnole. I titoli italiani, spesso snobbati, però, possono riservare sorprese e hanno, senza dubbio, un grande margine di miglioramento in fatto di originalità, qualità e interpretazione, che stanno già mettendo in atto da qualche anno. Un esempio di tutto ciò è la nuova serie Sky con Lino Guanciale e Claudia Pandolfi, Un'estate fa, un crime dai toni nostalgici che, vuoi o non vuoi, incolla allo schermo nonostante una trama che, in fatto di originalità, ha qualche pecca.

Un'estate fa nasce dall'idea di voler raccontare una storia crime, genere molto apprezzato ultimamente dal pubblico delle serie tv, ma lo arricchisce con qualcosa di diverso, gli dà un guizzo originale che rende la serie più affascinante di una mera caccia all'assassino. E questo "guizzo" viene dato dal fatto che questa serie è caratterizzata da un serie di viaggi nel tempo che ci trasportano direttamente nel 1990. Una mossa decisamente "furbetta" ma ben riuscita in Un'estate fa che facendo andare avanti e indietro nel tempo, dal presente agli anni '90, il suo protagonista Elio (Guanciale), ci trascina in un universo parallelo affascinante fatto di canzoni scelte al jukebox, di Calippo mangiati in spiaggia, di schiaccia sette con gli amici e tutto il bello di un'adolescenza vissuta senza smartphone, social media e quella costante ansia di dover apparire ed essere sempre perfetti.

Così, questa serie di otto puntate che basa la sua trama sul ritrovamento del corpo di una ragazza dopo 30 anni dal suo assassino e la conseguente indagine alla ricerca del killer, è anche un modo per riassaporare un passato che, per molti ragazzi degli anni '90, resta ancora oggi indimenticabile. E non mancano spunti riflessivi legati alle difficoltà matrimoniali, ai rapporti padri-figli, agli amici che si perdono e poi ritrovano e alla ricerca della propria individualità tra un lavoro alienante e una routine che, spesso, uccide ogni forma di slancio emotivo.

Il bello di Un'estate fa è che coinvolge, fa riflettere e tiene incollati allo schermo, anche solo per cercare di arrivare a trovare l'assassino e fare un tuffo nel passato. In più il cast funziona e fa un buon lavoro sia nella versione adulta dei personaggi che in quella da ragazzi. E mettendo insieme i pezzi, questa serie risulta un buon prodotto.

Poi, certo, bisogna dire che la storia non spicca in quanto a originalità. Di serie di questo tipo ne abbiamo viste molte negli ultimi anni, basta pensare a Generazione 56K di Netflix o ancora alla serie francese Le 7 vite di Lea, sempre di Netflix, a cui questa serie sembra ispirarsi quasi alla lettera. Ma se perdoniamo questo aspetto possiamo concludere che Un'estate fa è una serie piacevolissima, interessante e anche molto coinvolgente, più di quanto si possa immaginare. Dopo il primo episodio non riuscirete più a farne a meno. Quindi appuntamento su Sky e NOW ogni venerdì.

Voto: 7