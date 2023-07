"Un'estate fa", trailer e data di uscita della serie thriller Sky con Lino Guanciale

Per i musicofili Un'estate fa è il titolo di una canzone di Franco Califano (rifatta qualche anno fa dai Delta V), ma ora è anche il nome di una nuova serie italiana di Sky, con protagonista Lino Guanciale. Di seguito potete trovare i trailer e tutte le informazioni, dalla data di uscita alla trama e al cast.

Quando esce "Un'estate fa"

La serie andrà in otto episodi uscirà dal 6 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Di cosa parla "Un'estate fa"

Lino Guanciale interpreta Elio, un cinquantenne dalla vita che sembra perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna, tornerà con la memoria a quell'estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Più di 30 anni dopo, la polizia ritrova il corpo di Arianna e la scientifica non ha dubbi: la ragazza non è morta accidentalmente, è stata uccisa, ed Elio è in cima alla lista dei sospettati.

Sconvolto per la scoperta, Elio ha un incidente in auto, perde i sensi e al suo risveglio si ritrova nel 1990, nell'infermeria del campeggio. Ha di nuovo 18 anni ma la coscienza di un adulto... è un sogno? Sta finalmente recuperando la memoria o sta diventando pazzo? Sa solo che, tra pochissimo, qualcuno in quel campeggio ucciderà Arianna. Sente l'urgenza di fare qualcosa, ma la sua mente continua a spostarsi nel tempo, tra l'oggi e il 1990. Cercando di scoprire cosa è successo davvero ad Arianna e di scagionarsi dall'accusa di essere lui ad averla uccisa, Elio dovrà portare avanti un'indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla...

Il cast della serie

Diretta da Davide Marengo (Il Cacciatore, Boris 3) e Marta Savina (Summertime 2) e girata fra Roma e dintorni e la Puglia, la serie ha come protagonista appunto Lino Guanciale (La porta rossa, Il commissario Ricciardi, Sopravvissuti, Noi) che interpreta Elio.

Passato e presente si alterneranno in maniera sempre più serrata nella sua mente e in tutti gli otto episodi della serie, con Elio interpretato da Filippo Scotti (È stata la mano di Dio, Io e Spotty, 1994) nella linea temporale del 1990.

Nel cast, accanto a Lino Guanciale e Filippo Scotti, anche Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Paolo Pierobon, Martina Gatti, Anna Ferzetti, Tobia De Angelis, Orlando Cinque, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto, Nicole Grimaudo, Alessio Praticò, Alessio Piazza, Francesco Della Torre, Giovanni De Giorgi, Orlando Cinque, Giovanni Buselli, Giulio Tropea, Luciano Scarpa, Giulio Turbolente, Denis Fasolo, Ginevra Francesconi, Massimo De Santis, Massimo Dapporto.

Un'estate fa è una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, diretta da Davide Marengo e Marta Savina e scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini. Autore della colonna sonora originale è Michele Braga.

Il teaser trailer della serie

Qui sotto le prime immagini del teaser trailer di Un'estate fa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il trailer ufficiale di "Un'estate fa"

Ed ecco il trailer completo della nuova serie in arrivo su Sky.