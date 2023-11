Unwanted: tutti i libri di Fabrizio Gatti da leggere se vi è piaciuta la serie di Sky

L'uscita su Sky di Unwanted (da oggi sono disponibili on demand per i clienti Extra gli ultimi due episodi, che andranno in onda venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic) ha generato un grande e rinnovato interesse del pubblico della serie verso Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l'Europa, il libro di Fabrizio Gatti a cui si sono ispirati Stefano Bises e gli altri autori di Unwanted.

Bilal è l'opera forse più celebre del nostro direttore editoriale per gli approfondimenti, tradotta anche in francese, tedesco, svedese e norvegese. Ma non è certo l'unica: se state cercando spunti su libri dello stesso autore da acquistare e leggere, siete nel posto giusto.

Gli altri libri di Gatti oltre a Bilal

Tra le altre opere di Gatti tradotte all'estero ci sono anche Viki che voleva andare a scuola, Educazione americana, Da Mani pulite ai segreti di Vladimir Putin, le confessioni di un agente della Cia infiltrato in Italia. e Gli anni della peste.

L'elenco dei libri scritti da Fabrizio Gatti include poi L'Eco della frottola, L'infinito errore. La storia segreta di una pandemia che si doveva evitare e Nato sul confine.

Ci sarà un film o una serie tratta da un altro libro di Gatti?

Al momento non ci sono altri libri di Gatti di cui è stato annunciato un adattamento sotto forma di film o serie tv, mentre non è da escludere una seconda stagione di Unwanted.