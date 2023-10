Unwanted: quando escono gli episodi (il calendario completo)

A vent'anni esatti dalla partenza di Fabrizio Gatti per l'Africa, su Sky escono gli episodi della prima stagione di Unwanted, la serie tv tratta dal libro Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l'Europa del nostro direttore editoriale per gli approfondimenti. La stagione è composta in totale da 8 episodi, e d seguito riportiamo il calendario completo delle date di uscita delle puntate su Sky Atlantic (disponibili anche in streaming su NOW e on demand).

Venerdì 3 novembre: episodi 1-2

Venerdì 10 novembre: episodi 3-4

Venerdì 17 novembre: episodi 5-6

Venerdì 24 novembre: episodi 7-8