Perché tutti, ma proprio tutti, dovrebbero vedere la serie tv Unwanted

Unwanted - Il salvataggio dei naufraghi

Dal 3 novembre in tv su Sky, e in streaming su Now, è in uscita (calendario episodi) Unwanted, la serie tv Sky Original ispirata al libro Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l'Europa di Fabrizio Gatti, direttore editoriale per gli approfondimenti di Today.it.

Data la nostra vicinanza professionale e la grande ammirazione che ci legano a Fabrizio, siamo dunque potenzialmente in "conflitto di interessi". Tuttavia, non possiamo esimerci dal consigliare caldamente la visione di questa serie tv a tutti, in particolare a chi - legittimamente - ha un'opinione sulla questione immigrazione che definiremmo conservatrice, senza voler offendere nessuno con questa definizione.

Prima di leggere questa recensione vi consigliamo di leggere l'intervista che abbiamo fatto a Fabrizio Gatti. E prima di spiegare perché riteniamo di suggerire a tutti la visione di Unwanted, riassumiamo brevemente e senza spoiler la trama di questa serie italiana dal respiro internazionale (cast completo).

Di cosa parla Unwanted

A proposito di "respiro internazionale", la serie inizia proprio facendoci sentire il respiro di un gruppo di migranti che, dopo aver superato una serie di peripezie che saranno raccontate nei prossimi episodi, si appresta a salire su una scialuppa che li trasporta in mare aperto verso un barcone con cui sperano di raggiungere l'Italia.

Decisamente diversa l'atmosfera a bordo della nave da crociera Orizzonte, che sta solcando il Mediterraneo all'insegna della spensieratezza e dell'abbondanza di agio, come ogni nave da crociera che si rispetti, del resto. A comandare la nave c'è il capitano Arrigo Benedetti Valentini (Marco Bocci), per la prima volta alla guida di questo gigante galleggiante del divertimento.

Il comandante, tuttavia, non è esattamente spensierato e divertito, e in un momento di sconforto va sul ponte a prendere una boccata d'aria. Ed è qui che si accorge che, a poche miglia di distanza, un'imbarcazione sta prendendo fuoco: è il barcone di migranti che abbiamo visto partire, e Benedetti non perde un istante prima di avviare le operazioni di soccorso per salvare i migranti che rischiano di annegare.

Quando le scialuppe di salvataggio tornano alla Orizzonte con i 28 migranti superstiti (su circa cento che erano partiti), dai ponti della nave si levano applausi e grida di giubilo, ma come è facile immaginare non tarderanno a sorgere tensioni tra le due "anime", la vacanziera e la naufraga, che si trovano a convivere a bordo. Tensioni destinate a esplodere quando i migranti capiranno che la prossima tappa della nave non è in Italia, bensì in Tunisia, da dove i naufraghi rischiano di essere rispediti in Libia.

Qui ci fermiamo per non spoilerare la visione della serie. Per la stessa ragione, lasciamo a voi la decisione se guardare il trailer ufficiale di Unwanted e le clip in anteprima che trovate in questo articolo.

Perché non perdersi Unwanted

All'anteprima di Unwanted, la serie è stata presentata come una storia che "costringe a guardare quello che ogni giorno ci limitiamo a vedere e ad ascoltare quello che ogni giorno ci limitiamo a sentire". E in effetti è proprio così.

Perché grazie a quella che Fabrizio Gatti ha chiamato "la geniale intuizione" di Stefano Bises (il creatore della serie), e cioè l'espediente narrativo dell'incontro tra primo e terzo mondo su un manifesto galleggiante del nostro benessere, viene rappresentata in un unico luogo l'enorme distanza tra la vita per come la concepiamo noi e per come la concepiscono le persone che affrontano indicibili atrocità con la speranza di giungere in Italia e in Europa.

Le tensioni, le preoccupazioni, le difficoltà intrinsecamente legate al percorso di integrazione sono messe in scena in una forma immediata, nel senso di non mediata da muri reali o mentali che spesso ci separano.

Non è facile empatizzare con i problemi di un gruppo di disgraziati, soprattutto se si sono fatti "sacrifici" (virgolette d'obbligo) per pagare una vacanza da sogno, o più in generale per avere la vita che abbiamo. Allo stesso tempo, però, è impossibile volgere lo sguardo altrove, quando il tragico destino di quelle persone si compie davanti ai nostri occhi.

Unwanted riesce a rappresentare questo incontro con una potenza visiva e narrativa che colpisce e va a toccare emozioni e sentimenti profondi che albergano in ognuno di noi (ad esempio, mostrandoci l'impegno di una madre per salvare sua figlia). Ma lo fa senza retorica, e senza nascondere i dubbi e le incertezze del comandante, che incarna i dubbi e le incertezze di tutti.

In Unwanted ci siamo "noi" e ci sono "loro", come in Bilal. Alla fine, è sempre una questione di confini da superare e di barriere da abbattere. Secondo noi, guardare questa serie può essere utile nel processo mentale che tutti dobbiamo affrontare.

Voto: 9