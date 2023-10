Unwanted: il cast completo della serie tv Sky con Marco Bocci

Su Sky è finalmente in uscita Unwanted, la serie tv ispirata al libro Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l'Europa di Fabrizio Gatti, direttore editoriale per gli approfondimenti di Today.

Creata da Stefano Bises, Unwanted è scritta da Stefano Bises con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero. La serie è prodotta per Pantaleon da Dan Maag, Marco Beckmann, Patrick Zorer, Stephanie Schettler-Koehler e dal produttore Sascha Rosemann che per primo ha avuto l'idea di adattare il libro di Fabrizio Gatti; per Indiana è prodotta da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli e Marco Cohen. Produttori esecutivi per Sky Studios sono Nils Hartmann e Sonia Rovai. Alla regia c'è Oliver Hirschbiegel, regista tedesco noto in tutto il mondo dai tempi di La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler.

Anche il cast di Unwanted è internazionale, dovendo riprodurre l'incontro tra una nave da crociera che trasporta vacanzieri occidentali nel Mediterraneo e un barcone di migranti. Ecco quindi tutti i nomi del cast, con i nomi dei personaggi riportati dopo quelli dei rispettivi interpreti. Il protagonista della serie è Marco Bocci, che interpreta il comandante della nave Orizzonte, Arrigo Benedetti.

Il cast completo di Unwanted

Sylvester Groth: Klaus

Denise Capezza: Diletta

Jessica Schwarz: Edith

Scot Williams: Carl

Barbara Auer: Hannelore

Dada Fungula Bozela: Tareq

Marco Bocci: Arrigo Benedetti

Edward Apeagyei: Ousmane

Francesco Acquaroli: Franco

Angeliqa Devi: medico

Denitza Diakovska : medico

Hassan Najib: Ibrahim

Jonathan Berlin: Jürgen

Victoria Chapman: Fiona

Marco Palvetti: Nicola

Reshny Massaka: Marem

Cecilia Dazzi: Silvia

Stella Pecollo: passeggero numero 6

Amadou Mbow: Joseph

Daniele Monterosi: chef

Al Mariotti: guardia di sicurezza numero 4

Nuala Peberdy: Mary

Massimo De Lorenzo: Coppola

Samuel Kalambayi: Elvis

Alessandro Egger: Philippe Lorain

Natália Toledo: Alba

Giovanni Morassutti: uomo arrabbiato

Jason Prempeh: Daniel

Danylo Kotov: guardia di sicurezza

Benjamin Shilling: passeggero arrabbiato

Onyinye Odokoro: Sophia

Felipe Jaroba: Lucas

Bagher Ahmadi: Komang

Tommaso Sacco: teppista

Benjamin Stender: n.d.

Sascha Rosemann: passeggero americano

Maria Gnecchi: soccorritore

Manuel Rufini: uomo arrabbiato numero 2