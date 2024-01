I Soprano dopo 25 anni rimangono un mito televisivo assoluto

James Gandolfini nei panni di Tony Soprano, l'iconico protagonista de I Soprano

I Soprano compiono 25 anni, un anniversario importante, di quelli da segnare, per una serie tv che ha cambiato tutto, per sempre, non solo sul piccolo schermo. Era il 10 gennaio 1999 quando la HBO piazzava il primo di una serie di colpi incredibili, ponendo le basi per un dominio che ancora oggi perdura, come visto negli ultimi Golden Globes. Eppure, tutto è partito dal Tony Soprano di James Gandolfini, la sua famiglia, questo racconto diventato mitologia moderna, esemplificazione di una narrativa capace di fare scuola, di aprirci un mondo davanti agli occhi.

Una serie capace di cambiare le regole del gioco

Esiste un prima e un dopo I Soprano così come esiste un prima e un dopo Dallas, Johan Cruyff o Charlie Parker. Creata da David Chase, la serie ha avuto un impatto così profondo, così radicale, che ancora oggi condiziona il modo in cui si concepisce una serie, non parliamo poi di quando si parla di mafia, di famiglia, relazioni interpersonali, come si struttura l'evoluzione psicologica di un personaggio, come si descrive una specifica comunità. Chase ebbe semplicemente l'idea di trasportare sullo schermo ciò che Scorsese e Coppola avevano reso mito cinematografico: il mondo dei gangster Italo-americani. E quindi ecco famiglie rete da pseudo-religiosa ipocrita, un microcosmo che dal New Jersey, avrebbe conquistato il mondo.

James Gandolfini, forse il miglior caratterista della sua generazione, in breve tempo diventò idolo incontrastato, capo branco di quel mondo fatto di maschi vestiti con tute nylon, catenine di Sant'Antonio, cravatte vistose, vestiti pacchiani e capelli imbrillantinati. Le serie Tv, a dispetto di Friends o X-Files, erano ancora un mondo "minore" per l'industria, erano un passatemo. I Soprano, siglando la fine del millennio, cambiarono per primi il rapporto di forza, mentre ci parlavano di una cultura della morte assoluta, di un ambiente tossico, violento, ipocrita, che nessun altro prodotto è riuscito ad immortalare con tanta brutale realtà. 6 stagioni, decine di personaggi incredibili, premi a raffica, colpi di scena, ma attenzione, ciò che fece I Soprano fu soprattuttto cancellare il dominio delle telenovelas e delle sit com, di ciò che Beautiful, Dallas e compagnia avevano imposto.

Tutto in questa serie, dalla regia, alla fotografia, dalla iconica colonna sonora all'iter narrativo, era gigantesco, ambizioso, stratificato, complessissimo. Questo in virtù anche di una capacità di andare oltre i cliché, persino per quello che riguardava il gangster movie, l'eredità dei grandi maestri. Nossignore, I Soprano andavano da tutt'altra parte, il loro era un percorso magari attinente a Il Padrino o Quei Bravi Ragazzi, ma non era convergente quanto parallelo. Ed ancora oggi il risultato stupisce per modernità, per la capacità di farci affezionare a personaggi simbolo supremo dell'ambiguità morale.

Andare oltre il genere, abbracciare un'analisi della società post-moderna

I Soprano hanno immortalato una comunità, quella a Italo americana, tra le più iconiche del tessuto sociale statunitensee tra le più rappresentate, ma anche tra le più prigioniere proprio di una messa in scena tanto limitante, quanto irresistibile. Machismo, violenza di genere, omofobia, vanno di pari passo alle faide tra le varie famiglie, a legami personali instabili. Tony Soprano, personaggio monumentale, incredibile, porta con sé più di tutti il profondo legame non solo con Shakespeare, con Omero, ma anche con la psicanalisi, Freud, con un'analisi della società che si allarga ad abbracciare il cambiamento storico. Gandolfini con il suo corpo massiccio e la sua presenza titanica, ha contribuito in modo fantastico a decostruire il concetto di maschio Alfa, a parlarci della ansie e problematiche del mondo maschile più nascoste.

Sopra ogni cosa I Soprano hanno anche fatto a pezzi la mitologia della mafia, l'epica del piccolo Cesare, che da sempre era connessa al sogno americano. Qui apparve più legato a quello borghese, alla famiglia perfetta, con le macchine, i beni immobili, i piccoli riti di una famiglia che Tony protegge e assieme odia. Si può anche giustamente ragionare su quanto a noi italiani possa avere anche creato problemi tutto questo. Ancora oggi chi viene nel Bel Paese in vacanza, pensa che siamo come Tony, Chris, Paulie e gli altri, per non parlare di registi, quelli di Hollywood, da Ridley Scott a Michael Mann, che ci hanno ritratto come loro sosia. Di fatto è un altro attestato di merito per quello che riguarda la potenza, l'incisività, il fatto che se poi abbiamo avuto Rome, Entourage, Il Trono di Spade e via via fino a Breaking Bad o The Last of Us, lo dobbiamo innanzitutto a I Soprano.

Grottesca violentissima, dolorosa e infinita, fu capace ad ogni puntata di stupire, di far affezionare e allo stesso tempo odiare i suoi protagonisti, così umanamente corruttibili e contorti, così incapaci di allontanarsi da quel focolare domestico, di cui ci hanno donato l'accezione più tossica, più dittatoriale. Per questo, anche per questo, i 25 anni de I Soprano sono una data fondamentale. Tony e gli altri non se ne sono mai andati, sono ancora con noi, ancora oggi superiori nel loro iter a gran parte di ciò che ci arriva, che di quella serie imita ma non riesce a raggiungere la stessa iconicità, la capacità di aver cambiato tutto, per sempre.