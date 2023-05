Star Wars Day: storia di un amore galattico

Star Wars

May the Fourth With You” è diventato il 4 maggio. Per Star Wars serviva una data e alla fine la si ebbe con un gioco di parole. Di tutte le feste cinematografiche o date ricorrenti, non ne esiste una parimenti iconica, così universale, così rappresentativa di una transgenerazionalità che non accenna a fermarsi. Ma qual è il segreto dietro questo successo? Cosa è Star Wars oggi? Cosa sarà domani e cosa la rende un oggetto di culto unico nel suo genere? Chiederselo significa bene o male guardare a come tutto è cominciato, come tutto è cambiato, accettando che vi siano pro e contro nella fantascienza da quel 1977.

Un sogno lungo 45 anni

Era in vacanza George Lucas, quando seppe che quel film, che era sicuro avrebbe distrutto la sua carriera, stava andando “leggermente” bene. All’inizio solo 42 sale proiettarono Star Wars, si pensava che sarebbe stato un flop; invece, fu il più grande successo di un anno che doveva appartenere ad altri, finì in quasi 2000 sale alla fine per quasi un anno. Non si era mai vista una cosa del genere. Lucas tornò in fretta e furia, chiedendosi come avesse fatto l’amico Steven Spielberg a prevederlo, quando sul set aveva cercato di tirarlo su di morale, mentre si girava nella Valle della Morte e negli studi di Los Angeles.

Sono passati 45 anni da allora, Lucas è diventato il nome di una casa di produzione e distribuzione che dal 2012 è parte di quella Disney, a cui tutti addossano la responsabilità di un’eccessiva standardizzazione e sterilità nei prodotti di maggior centralità, di aver tradito ciò che Lucas era. George stesso ha più volte detto di essersi pentito della scelta, suona un po’ come lacrime di coccodrillo, perché era prevedibile che tutto sarebbe diventato diverso, più sfumato. Intanto però, anche in tutta Italia ci sono eventi, mostre, si montano Lego, si muovono cosplayers, si celebra un universo fantasy/scientifico capace di essere amato da ogni possibile spettatore senza alcuna differenza. Il segreto sta nella sua natura ibrida, nel fatto che Star Wars ha sempre saputo abbracciare più universi narrativi, proporsi come contenitore in cui immedesimarsi, con cui rinnovare il sogno di un futuro e assieme di un altrove. Quel sogno però è cambiato, è stato reso sempre più sterilmente commerciale nelle grandi produzioni, si è rivelato sempre più sconnesso da ciò che è il pubblico di Star Wars. Perché? Per l’idea che sia il prodotto a doversi adattare al pubblico, ma non sempre funziona così.

I fan di Star Wars sono diversi da tutti gli altri

Tre trilogie, diversi spin-off, serie animate, romanzi, graphic novel, Star Wars ha molti volti, ma certo il grande schermo è il suo habitat naturale. Davvero è perfetto quanto è grande? No. Diciamocelo in questo 4 maggio, senza essere venali: Star Wars fin dalla prima, celebrata trilogia, ha avuto problemi non da nulla per ciò che riguardava le sceneggiature. La prima fu ultimata sul set dopo anni, dentro c’era Kurosawa, Flash Gordon, c’era il western e il cappa e spada, c’era di tutto e di più. Era però soprattutto un racconto visivo, fatto di costumi, effetti speciali, della meraviglia pittoresca legata alla fantasia più fervida, che nascondeva evidenti vulnerabilità di coerenza interna. Il terzo episodio soprattutto, per quanto capace di regalare momenti a dir poco mitologici, aveva non poche incongruenze. Qualcosa diventato ancora più evidente nella trilogia prequel, per arrivare a quella sequel, di fatto detestata in modo sostanzialmente unanime. Star Wars è un mondo fatto di fedeltà, di conoscenza, i suoi fan sanno benissimo cosa funziona e cosa no, hanno un grado di tolleranza tra i più bassi, su cui loro stessi hanno costruito una sorta di credo pagano cinefilo. Ma è difficile non concordare quando sostengono che la Disney ha snaturato Star Wars per difetto di comprensione, ed il motivo è semplice: Star Wars è un prodotto per un pubblico ampio ma dotto, è il nozionismo accessibile e farne un prodotto generalista tout court è stato un errore madornale. Non un caso che tutti indichino in Rogue One, così come nelle serie animate, i prodotti più fedeli allo spirito e alla narrativa create da Lucas, alle tematiche, alla varietà di trame e sottotrame capaci di espandere progressivamente la struttura originale. Più grande la produzione, più grande la delusione, perché i fan di Star Wars non si vedono come meri consumatori.

L’importanza di un rito condiviso ed individuale

Star Wars lo amiamo perché libera il bambino che è ancora in noi, ci permette di farlo assieme agli altri, con buona pace della “serietà” che dovremmo impugnare con il passare del tempo. Siamo tutti diversi, ma ci basta parlare di spade laser, cloni, jedi, sith, di blaster e mondi lontani, per diventare una cosa sola, mettere tutto in pausa, per rinnegare i costrutti sociali a cui dovremmo essere fedeli. Possiamo farlo tutti assieme, come parte di una comunità, parola che negli anni ha perso di significato nel mondo post-moderno, ma che perdura nel concetto di fedeltà ad un’immaginazione che è potere e assieme regole ferree da non ignorare.

Lo Star Wars Day non è tanto un momento mondano quanto semantico, celebrazione di un oggetto culturale condiviso che ha superato mode, stravolgimenti, flop e delusioni, che si aggrappa all’eredità e assieme al cambiamento in tutte le sue forme. Festeggiamo di aver avuto personaggi che hanno riscritto il concetto di bene e male, un qualcosa in grado di rivaleggiare con la centralità del mito anticamente inteso. Il mandaloriano, Darth Vader, Luke e Obi Wan, i caccia X-Wing, la Morte Nera, sono però anche protagonisti di un mercato gigantesco, di una sorta di economia parallela, che alimenta e assieme celebra la fantasia e la varietà come strumento dell’industria dell’intrattenimento, il fatto che per noi sia indispensabile.

Su Star Wars abbiamo ogni tipo di prodotto, ogni tipo di consumazione. Sono offerte votive ad una necessità di astrazione a cui non possiamo rinunciare, nonché alla pretesa che essa sia capace di darci qualcosa di unico, di sorprendente, di esaltante. Anche per questo, questa giornata è una rivendicazione di unicità, siamo dentro Star Wars, ma vogliamo che sia di tutti e di nessuno, che rimanga lo stesso pur cambiando apparentemente.