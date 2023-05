La strage di Erba diventa una serie tv. Uno dei fatti di cronaca nera più discussi e inquientanti della storia italiana, ancora molto presente nel dibattito pubblico, diventa protagonista di una serie tv prodotta da Cattleya e scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, nomi dietro i grandi successi di Gomorra, ZeroZeroZero e Django.

''Ci sono in Italia casi di cronaca che oltre a contenere un elemento di mistero permettono di gettare una luce sugli aspetti più profondi e contradditori della nostra società - afferma Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya - Erba è certamente uno di questi".

"Un condominio come mille altri, la convivenza a volte difficile tra famiglie diverse, una giovane donna italiana sposata con un giovane uomo tunisino, la madre di lei, i vicini del piano superiore, un bambino di soli due anni. Una sera la casa piomba nell'oscurità e vengono uccise 4 persone. Che cosa è successo? Chi abitava in quel condominio? Quali tensioni si erano accumulate? La strage di Erba è l'incubo di chiunque abiti in un condominio, la società moderna ha perso in gran parte l'aspetto comunitario - aggiungono Fasoli e Ravagli - Siamo tutti più soli. Forse i nostri vicini neppure li salutiamo. Ma nelle nostre case e nelle loro, cosa accade?''

La storia della strage di Erba

Nel dicembre del 2006 in una piccola palazzina di Erba, in provincia di Como, quattro persone vengono barbaramente assassinate, tre donne e un bambino. Da allora oltre 16 anni di processi, dibattimenti, confessioni e polemiche. La strage di Erba resta uno dei fatti di cronaca più inquietanti di sempre ed è tornato recentemente a far parlare di sé. I responsabili di questa strage furono Olindo Romano. Angela Rosa Bazzi che, con una spranga e un coltello assassinarono Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini nell'appartamento di Raffaella Castagna poi bruciato dopo il delitto. Riuscì a salvarsi solo il marito di Valeria Cherubini, Mario Frigerio.

Il 2 maggio 2011, i coniugi Romano, sono stati condannati all'ergastolo.