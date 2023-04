Superman, 85 anni dopo, rimane il supereroe definitivo

In principio sapeva solo fare grandi balzi, correre come una locomotiva, sollevare cose particolarmente pesanti. Poi si decise che Superman doveva diventare qualcosa di diverso, un simbolo a metà tra umano e divino, e così nacque il primo, vero supereroe, definizione con la quale alla fin fine è stato definito un intero mondo narrativo, oggi di fatto quello dominante su ogni medium. L'uomo d'acciaio ha compiuto 85 anni, ora torna in sala l'iconico film del 1978 di Donner, quello che rese Christopher Reeve un mito. Per tutto questo tempo Superman ha tenuto compagnia ad intere generazioni, è stato una costante nelle nostre vite, di fatto simboleggiando qualcosa di immutabile ed universale.

L’alfiere dell’America che proteggeva il mondo?

18 aprile 1938. Fu 5 anni dopo la genesi da parte di Jerry Siegel e Joe Shuster che il personaggio esordì in edicola, ma già dopo un anno non era più nella Action Comics, aveva una testata tutta sua.

Sarebbe stato solo l'inizio di un percorso editoriale unico, incredibile, a volte messo in pericolo da mutamenti dei gusti del pubblico, in particolare negli anni ‘60, fino alla saga cinematografica che di fatto l'ha rilancio nell'immaginario come il simbolo stesso dell’eroe. Da certi punti di vista rimane in lui preponderante la componente più che dell’American Dream, del concetto di rettitudine operosa a stelle e strisce, anche religiosamente intesa. Kal- El, del resto, significa “Voce di Dio” in ebraico, il che già di per sé basta e avanza a dirci molto di questo eroe, nato nel momento in cui il mondo si preparava ad entrare nell'apocalisse del secondo conflitto mondiale. Quel momento avrebbe trasformato l’America in un simbolo di libertà e di giustizia, alimentato da uno storytelling di cui proprio lui, mantello rosso sfavillante sulle spalle, sarebbe diventato bene o male un alfiere. Guardare il suo successo, la sua vita in edicola, sul piccolo e grande schermo, significa anche fare i conti con una testimonianza di quanto il pubblico giovanile negli anni sia diventato sempre più centrale. George Reeves, l'attore che lo interpretò sul piccolo schermo e nel primo lungometraggio negli anni ‘50, poteva diventare nuovo Gary Cooper, invece ne fu stritolato, alla fine si suicidò. Era un idolo per un'intera generazione Oltreoceano, ma al contrario di oggi, interpretare un uomo in costume e mantello era una sorta di condanna a morte artistica. Nel XXI secolo invece, è un vero e proprio sogno per chiunque faccia questo mestiere. Ma certo ce n'è voluto di tempo, si è dovuto aspettare che il cinema diventasse più connesso al pubblico giovanile negli anni ‘70 con la New Hollywood, che l’intrattenimento trovasse una nuova strada per un nuovo pubblico.

Tra sublimazione divina e imperfezione umana

Ma cosa rappresenta veramente Superman? Quentin Tarantino, nel famosissimo monologo in Kill Bill Vol. 2, ha dato una risposta intrigante, probabilmente la più vera: rappresenta noi, noi uomini, ciò che siamo e ciò che vorremmo essere. Kal-El che si trasforma nel timido e insicuro Clark Kent, che dissimula per non farsi riconoscere, è come questo alieno a tutti gli effetti ci vede: deboli numeri senza coraggio.

Quando indossa il costume, con quel simbolo di speranza tatuato sul petto, abbraccia una sublimazione di tutte le qualità che un uomo potrebbe avere, ma che mai, nella vita reale, si riesce a raggiungere contemporaneamente. Idealizzazione, illusione oppure ottimistica speranza per il futuro? L'era dei totalitarismi che vide la nascita del personaggio, di certo aveva portato un suo contributo. Si voleva un uomo nuovo e il fascismo lo predicava con la selezione razziale, la falce e il martello parlavano dell'azzeramento della individualità. L'America invece, usciva dalla Grande Depressione, crede, o meglio credeva all'epoca, all'uomo libero, in quanto singolo capace di grandissime cose, di grandi imprese per il mondo. Non è un caso che permanga la sensazione che Superman sia soprattutto la rappresentazione muscolare di una trascendenza divina storicamente nota, di quella perfezione monoteistica che l'ebraismo e poi il cristianesimo, hanno bene o male indicato come la strada maestra. In lui perdura ancora oggi una moralità che lo rende unico e diverso da ogni altro personaggio. Superman è altruista, coraggioso, magnanimo, generoso, leader illuminato scevro da egoismo e narcisismo. Tale universalità dorata è stata a volte sovvertita in alcune linee narrative, perché da sempre ci si è anche posti il problema se tale grandezza abbia reso difficile immedesimarsi in lui.

Mille volti per un personaggio eterno

Christopher Reeve, non solo per il carisma che seppe avere nell'abbracciare il ruolo, ma anche per la tragica sorte che gli capitò, ad oggi rimane insuperato nell'interpretazione del personaggio.

La sua è stata un'eredità anche scomoda, perché riuscì lì dove il già citato George Reeves e prima ancora Kirk Alyn avevano fallito: far innamorare il grande pubblico. Dopo di lui, ci sarebbero stati John Haymes Newton e Gerard Christopher con il loro Superboy. Bisognerà fare un salto fino agli anni ‘90, arrivare a una serie cult come Lois & Clark, per superare parzialmente l’addio di Reeve. Toccherà a Dean Cain, in una serie molto melò, attore che per paradosso dei paradossi aveva la fobia di volare. La generazione millennial ha avuto però soprattutto in Tom Welling, nelle avventure teen di Smallville, il proprio Superman di quartiere. Fallirà invece Brandon Routh con Superman Returns. Routh ha avuto un parziale risarcimento sul piccolo schermo nell’Arrowverse, eppure aveva tutto per riuscirci, ma fu condannato da un film paradossalmente troppo simile alla saga di Donner. Solo pochi mesi fa il pubblico si è diviso sull’allontanamento di Henry Cavill. Zack Snyder forse non ha indovinato tutto, eppure il suo Uomo d’Acciaio rimane qualcosa di ammaliante, titanico, ma soprattutto molto più umano e fragile dei suoi predecessori.

Tyler Hoechlin intanto ha assolto il compito con rispettosa umiltà sul piccolo schermo. Forse la verità è che il meglio ce l’hanno dato le serie e i film animati, dove la DC garantisce una qualità incredibile. Ora però tutti gli occhi sono puntati su lui, su James Gunn. Superman Legacy è entrato in produzione, ma è un reboot pieno di difficoltà davanti a sé. Il genere cinecomic ormai sta morendo, salvarlo è un'impresa impossibile, anzi è un'impresa da Superman. Lui ha fatto nascere il genere sul grande schermo, forse sarà lui a salvarlo da sé stesso?