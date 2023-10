The End We Start From è un grande film distopico sui cambiamenti climatici

The End We Start From

The End We Start From è quello che fa per voi se vi piace il cinema in grado di parlarci di un futuro poco desiderabile ma altamente probabile, il cinema che ci ricorda l’importanza dei rapporti umani, quanto diamo per scontata la nostra vita e la struttura che ruota attorno ad essa. Presentato al Festival di Toronto, arrivato ora alla Festa del Cinema di Roma, il film di Mahalia Belo è una pellicola che continua il filone distopico inglese, fatto di intelligenza e verosimiglianza.

The End We Start From: la trama

Per l’Inghilterra la situazione meteo è diventata un incubo. Ormai la pioggia non smette di scendere da giorni e giorni, dopo una siccità di quattro mesi, numerose città sono allagate, il caos si è fatto pian piano strada nella società e le autorità appaiono assolutamente incapaci di gestire la situazione. Una donna (Jodie Comer) è incinta, il suo compagno (Joel Fry) non è casa e durante l’inatteso travaglio rimane quasi uccisa. Ricoverata in ospedale, dà alla luce il piccolo Zeb, ma la situazione rimane critica, perché ormai i viveri stanno finendo e anche i suoi suoceri (rispettivamente Mark Strong e Nina Sosanya) appaiono incerti su cosa fare. Sarà solo l’inizio di un’Odissea drammatica e disperata, tra pioggia, fame e fango per la giovane madre e il suo bambino, perse dentro un paese dove la solidarietà è un regalo e il ritorno alla cosiddetta normalità un miraggio. The End We Start From è prodotto da Benedict Cumberbatch (anche lui presente con un cameo) ed è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Megan Hunter, da cui riprende tematiche incredibilmente attuali. Su tutte: la crisi climatica, la crisi morale della società, la condizione della donna e della maternità, l’ingiustizia sociale e il difficile rapporto con il nostro domani. Su tutto e tutti la grande protagonista è lei, Jodie Comer, attrice tra le migliori del panorama internazionale, capace anche qui di costruire un personaggio femminile non solo moderno e verosimile, ma anche capace di portare con sé significanti importanti, pur lasciandosi alle spalle retorica, pietismo e facile sentimentalismo, per abbracciare una dimensione diegetica in cui l’incertezza, la paura, la necessità di adattarsi ad una situazione estrema, la fanno da padrone. The End We Start From tutto questo lo fa lasciando da parte anche la spettacolarizzazione, per abbracciare una micronarrazione in cui si evoca e si fa capire, più che mostrare e per questo risulta ancor più tremendamente efficace.

Una distopia che è ricolma di grandi significati politici e sociali

The End We Start From, anche grazie alla torbida fotografia di Suzie Lavelle si collega in modo palese ad un capolavoro come fu I Figli degli Uomini, anch’esso ambientato in un Regno Unito fatto di disperazione, violenza e fame. Ma è chiaro anche il legame con 28 Giorni Dopo di Danny Boyle, per quanto qui lo scivolare dentro una quotidianità più vicina ad una sorta di medioevo, ad una distopia post-apocalittica, sia più graduale e per questo più efficace. Jodie Comer è bravissima per il modo in cui riesce a donarci una protagonista distante dal full power imperante in questi anni di cinematografia, a parlarci di una madre che è costretta ad adattarsi ad un’instabilità che mette alla prova la sua lucidità, la sua capacità di sopportazione. Solo in un’altra madre come lei (Katherine Waterston) troverà sincera solidarietà, il resto dell’umanità, gli uomini soprattutto, in The End We Start From sono invisibili, al più sono una minaccia da evitare, sono l’egoismo della prevaricazione o la debolezza come nel caso del marito. Molti momenti drammatici ma senza una spettacolarizzazione del dolore, quanto un’aggressione emotiva che si affida ad elementi universali. Famiglie distrutte, il focolare domestico che è un ricordo, mentre l’Inghilterra sprofonda nel caos. Si scorge una certa critica all’isolazionismo british pre e post Brexit, ma è naturalmente il tema ecologista ad essere il più importante. L’umanità di cui la Comer si fa simbolo è indifesa contro la natura, di cui è costretta a ricordare supremazia e potenza, le leggi che aveva dimenticato. Ma permane soprattutto il racconto al femminile di una vulnerabilità, di una difficoltà, di una solitudine che fa fare al film un’evoluzione in senso femminista, pur senza diventare militante, ma semplicemente un affresco plausibile di un continuum storico. Qualche incertezza sul finale, ma non toglie nulla all’efficacia di un dramma molto coinvolgente e magnificamente interpretato.



Voto: 8