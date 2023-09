The Office, arriva il reboot della versione USA? Steve Carell non è convinto

Il giornale americano Puck News ha lanciato una bomba che ha colpito milioni di persone in tutto il mondo: secondo il magazine, infatti, starebbe per essere annunciato un reboot, o remake, o sequel, insomma il ritorno della versione americana di The Office, la serie tv nata nel Regno Unito da un'idea di quel genio di Ricky Gervais e poi esportata in tutto il mondo (a breve dovrebbe arrivare una inedita versione australiana su Prime Video) e diventata virale anche tra i più giovani grazie al fatto che gli episodi sono ora disponibili su Netflix e Prime Video.

Chi ci sarebbe nel nuovo The Office US

Stando a Puck News, l'autore delle nuove sceneggiature della serie cult sulla cartiera Dunder Mifflin sarà Greg Daniels, che per chi non lo ricordasse è colui che creò la prima versione americana della sit com (ma anche Parks & Recreation e attualmente Upload) andata in onda tra il 2005 e il 2013.

E nel cast potrebbero anche tornare nomi e volti noti ai fan di The Office USA, se saranno confermate le intenzioni espresse cinque anni fa, quando sembrava che la NBC (il canale che trasmise The Office) era al lavoro su un seguito della serie che avrebbe visto vecchi e nuovi memrbi della Dunder Mifflin.

Chi non ci sarà: Steve Carell

Non ci sarà invece Steve Carell, il Michael Scott della serie, che lasciò alla fine della settima stagione (e poi ci furono ancora un'ottava e una nona stagione). Già anni fa, infatti, Carell si era tirato fuori da un possibile ritorno di The Office, ritenendo impossibile riproporre al pubblico contemporaneo un personaggio razzista, omofobo e misogino come Steve Carell. E in effetti sarà interessante vedere come si coniugherà la comicità "senza peli sulla lingua" di The Office con la contemporanea attenzione alle sensibilità delle persone.

Quando e dove uscirà il nuovo The Office US

Su questo è ancora impossibile fare previsioni. L'annuncio del reboot-remake-sequel di The Office dovrebbe arrivare alla fine dello sciopero di attori e sceneggiatori da mesi in corso a Hollywood e forse vicino alla fine. Solo allora sapremo se, quando e dove sarà possibile vedere il ritorno della versione americana di The Office.