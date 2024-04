Disney+, Tracker 2 ci sarà?

È partita fortissimo e sarà rinnovata. Stiamo parlando di Tracker, serie Cbs con Justin Hartley che secondo le anticipazioni di The Hollywood Reporter avrà una stagione 2. Merito dei numeri da record dopo il debutto nel miglior slot di tempo dell’anno in Usa: dopo il Super Bowl.



"Sapevamo di avere qualcosa di speciale quando abbiamo visto il primo montaggio della serie e la travolgente risposta del pubblico lo conferma – sono le parole della presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach riportate dalla testata specializzata - . Non potremmo essere più grati a Justin, al cast di talento, agli straordinari team di scrittura e produzione e ai nostri partner alla 20th Television per episodi così avvincenti. E, naturalmente, siamo anche molto grati ai milioni di spettatori che si stanno sintonizzando ogni settimana".

Tracker, il cast

Il cast della serie è composto da Jeffery Deaver, Robin Weigert, Abby McEnany, Eric Graise e Fiona Rene. Tra le guest star di Tracker ci sono Lee Tergesen, Mathew Nelson-Mahood, Wendy Crewson, Bradley Stryker, Marley Shelton e Sofia Pernas.

Tracker, la trama della prima stagione

Basata sul romanzo The never game di Jeffery Deaver e con protagonista Justin Hartley, attore di This is us, Revenge e Smallville, Tracker racconta di Colter Shaw, “un individuo solitario e indipendente, dotato di straordinarie capacità di sopravvivenza, che viaggia per il paese in cerca di ricompense. Colter è un tracker, un esperto localizzatore che, con le sue abilità, aiuta cittadini e forze dell’ordine a risolvere diversi misteri, mentre affronta anche le sue sfide familiari”, racconta la sinossi. Shaw, si legge ancora, “si ritrova coinvolto in un gioco del gatto e del topo, rischiando la propria vita per salvare le vittime. Ma presto scopre di non essere l'unico impegnato nella caccia: qualcuno è sulle sue tracce e si sta avvicinando velocemente”.