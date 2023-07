Dopo 35 anni, John McClane rimane il nostro eroe preferito

Bruce Willis in Trappola di Cristallo

Ci sono film che cambiano tutto, altri invece che danno inizio a qualcosa. Trappola di Cristallo, uscito esattamente 35 anni fa, è stato entrambe le cose. Quel film fu capace di rinnovare il genere action in modo imprevedibile e geniale, lo fece unendo classicità con innovazione, rispolverando atmosfere e personaggi che parevano seppelliti nel passato, con la modernità di un eroe incredibilmente innovativo.

Il tutto a maggior gloria di lui, di Bruce Willis, lanciato definitivamente da quello che è e rimane uno dei migliori film del genere di sempre.

Uno sbirro parecchio incasinato alle prese con un grattacielo

Trappola di Cristallo non doveva avere Bruce Willis come protagonista. Willis era diventato molto famoso grazie a Moonlighting, serie melò comedy di grande successo, che però parve limitarlo nel ruolo di protagonista comico. Per i produttori di fatto John McClane doveva avere il volto di Charles Bronson, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Richard Gere… insomma di gente carismatica, maschi alpha classici, ma invece alla fine la spuntò Willis. Trappola di Cristallo era basato su “Nulla è eterno, Joe”, scritto quasi 10 anni prima da Roderick Thorp e ci guidava in una Los Angeles assediata dai proiettili in un grattacielo che, grazie alla straordinaria regia di John McTiernan, diventò una sorta di essere vivente, un organismo palpitante. Ci perdemmo in un labirinto fatto di cemento, vetro, metallo nella notte più oscura, in cui la sceneggiatura di Jeb Stuart e Steven de Souza seppe mischiare in modo perfetto black humor, suspense e una progressione di ritmo che ancora oggi rimane incredibile per la capacità di generare un crescendo rossiniano fatto di raffiche di mitra, battute al vetriolo ed esplosioni. Trappola di Cristallopartiva da un raid banditesco mascherato da terrorismo, era un heist movie al rovescio in cui ammiravamo la precisione chirurgica del male, messa a soqquadro dal casino istintivo del bene, da una variabile impazzita che se sulla carta pareva un classico ammazzasette, nella realtà era un eroe capace di unire in sé l’eredità dei ribelli anni ’70. McClane portava con sé la nuova concezione di dinamicità del linguaggio cinematografico della scuola orientale, che grazie a John Woo dagli anni ’70 aveva impresso una rivoluzione estetica e semantica non da nulla.

Un film capace di spezzare il dominio dei machos reaganiani

Gli anni ‘80 erano stati gli anni del rambismo, il clima della Guerra Fredda aveva fatto la fortuna politica e anche culturale di Ronald Reagan, avevano sancito il ritorno dell'eroe americano fatto di muscoli, sprezzante sicurezza di sé, invincibilità e patriottismo. Ma qualcosa stava già cambiando, in particolare per quello che riguardava il genere poliziesco ed action, grazie ad una serie come Miami Vice, che al di là del glamour, aveva mostrato come il pubblico volesse personaggi meno monodimensionali, più complessi e meno prevedibili. Bruce Willis, con quella faccia un po’ così, quell'espressione un po’ così, armato di un'espressività pazzesca, quasi da commedia slapstick, seppe donare vulnerabilità, emozioni, simpatia e verve a quello che comunque rimaneva un combattente indomito, testardo e coraggioso fino all'incoscienza. McClane era quasi più veloce con le battute che con la pistola, non dava però mai l'impressione di essere invincibile, ma di sfangarla, un po’ come il famoso Ispettore Closeau.

Ci appare sfigato, sfigatissimo, a partire da quel party nella città degli angeli per andare a trovare la moglie i figli, che lo vede finire in mezzo ad un attentato ordito da Hans Gruber. Alan Rickman fu di fatto l’altro asso vincente del mazzo, creò uno dei villain più leggendari del cinema action di sempre. Il che, ha ben ragionarci, rende Trappola di Cristallo anche un film molto innovativo per la sua capacità di parlare della società di quegli anni e dei valori che la attraversavano.

Un action capace di divertire senza prendersi sul serio

Trappola di Cristallo ci porta dentro un mondo fatto di colletti bianchi, ricconi spietati, l’Oriente che bussa alle porte con la sua efficienza. McClane è un popolano tra yuppies elegantemente gelidi, di cui Hans Gruber è semplicemente la versione “carnivora” palese. Egli guida una squadra composta da spietati mercenari germanici, il suo piano per prendersi 640 milioni è perfetto, meccanico, lucidissimo, geniale, ma si è scordato dell’imprevedibilità. E quell’imprevedibilità è rappresentata proprio da McClane.

Il film ha alcune delle sequenze d'azione più divertenti, innovative e spettacolari che si ricordino di quegli anni, coadiuvate da alcune delle battute più indovinate di sempre, ma nulla avrebbe potuto essere lo stesso se non ci fosse stato lui, Bruce Willis a pronunciarle. In un decennio di immagine plastica e perfetta, di corpi pompati e turgidi, lui, con i suoi capelli che già cominciavano a cadere, la sua statura media, quello sguardo stralunato, quel fisico sempre più insanguinato, pesto, sudato e sporco, era la negazione dell’eccezionalismo di forma che dominava, era il realismo che si univa alla fantasia.

McClane diventò un simbolo di ribellione alla conformità e all'omologazione che coinvolgevano anche gli eroi del grande schermo. La saga sarebbe continuata negli anni ‘90, con 58 Minuti per Morire e soprattutto il capolavoro assoluto: Die Hard del 1995, forse il miglior action sempre. Peccato per i due episodi degli anni 2000, ma non si può comunque negare che in quel 1988, 35 anni fa, fu fatta la storia, facendoci conoscere un personaggio che ha cambiato il modo di concepire un eroe cinematografico. John McClane, armato di astuzia più che di muscoli, di un'autoironia con cui compensare i propri umanissimi difetti, non ha pari, non ha eguali e non ha eredi ancora oggi.