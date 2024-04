Twin Peaks, il capolavoro di David Lynch disponibile su Pluto TV

Il capolavoro di David Lynch Twin Peaks arriva in streaming su Pluto TV. A partire dall'8 aprile 2024, in occasione dei 34 anni dall'uscita del primo episodio della serie sul canale ABC l'8 aprile del 1990, sul servizio digitale completamente gratuito di Paramount sarà possibile riscoprire questo grande classico de genere thriller. Tutti gli episodi della serie cult che ha incollato davanti alla tv milioni di persone in tutto il mondo per scoprire chi aveva ucciso Laura Palmer, saranno disponibili in streaming su Pluto TV in un canale interamente dedicato a Twin Peaks.

Tutte le novità di aprile 2024 su Pluto Tv

Questo mese Pluto TV promette risate, intrighi, misteri, una buona dose di drama e tanto, tanto altro. Dal 1° aprile arriva LOL:-), il canale che raccoglie una serie infinita di sketch esilaranti. Dalla notte dell’8 aprile, dalle 22.00 alle 6.00, si accende il canale dedicato a Twin Peaks, il capolavoro mistico di David Lynch. Disponibile in piattaforma dal 19 aprile il canale dedicato alla serie Medium, per rivivere le avventure di Allison, medium che aiuta la polizia a risolvere i casi comunicando con i defunti. Dal 26 aprile, preparatevi ad esplorare lo spazio profondo con Star Trek: Voyager. Infine, grande sorpresa per gli amanti di South Park. Per tutto il mese di aprile si accendono quattro canali dedicati ai ragazzini più impertinenti della TV: Kenny, Stan, Cartman e Kyle, ognuno di loro avrà un canale dedicato con gli episodi migliori che lo vedono protagonista.

Per gli amanti di film drammatici su storie vere

Ogni martedì sera alle 21.30 su Pluto TV Film Drama, arriva il ciclo "True Drama", una serie di film basati su storie vere che lasceranno il pubblico senza fiato. Il 2 aprile appuntamento con "Fuga da Pretoria", con Daniel Radcliffe, la storia di due attivisti sudafricani, arrestati per operazioni segrete contro l'apartheid, che cercano di fuggire dalla prigione di Pretoria. In programma per il 9 aprile dalle 21.30 "The Matthew Shepard Story", una toccante storia basata sulla tragica morte di Matthew Shepard, uno studente universitario gay vittima di violenza. Il 16 aprile va in onda "When Innocence is Lost", con Keri Russell, che interpreta una giovane diciassettenne incinta determinata a lottare per la custodia del suo bambino. Il 23 aprile verrà trasmesso "Hostages", una storia di fuga oltre la Cortina di Ferro negli anni '80. Infine, il 30 aprile da non perdere "Evil", un film che segue il tormentato percorso di Erik, un adolescente espulso dalla scuola.

Per chi vuole riscoprire i film erotici italiani

Dal 4 aprile, tutti i giovedì alle 23.00, su Pluto TV Cinema Italiano, arriva il ciclo “Bollenti Spiriti”, un viaggio sensualissimo attraverso il cinema erotico italiano. Il primo appuntamento è con la commedia satirica "Bordella", diretta da Pupi Avati, che racconta la storia di una multinazionale americana che dispensa sesso e felicità a Milano, con un cast che include Gigi Proietti e un giovanissimo Christian De Sica nei panni di eccentrici gigolò. La settimana successiva, l’11 aprile va in onda "Monella", capolavoro del maestro Tinto Brass. Il 18 aprile appuntamento con "Avere Vent'anni", due ventenni di provincia si uniscono a una comune gestita da Michele Palumbo, un luogo di emancipazione e scoperta. Infine, il 25 aprile in seconda serata va in onda "Colpo in canna". L'affascinante hostess Nora Green si ritrova coinvolta in una guerra tra bande rivali a Napoli, dopo aver consegnato una misteriosa lettera al boss Silvera.