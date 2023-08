L’Ultima Tentazione di Cristo dopo 35 anni rimane un film scomodo

L'ultima tentazione di Cristo

Saranno passati pure 35 anni, ma L’Ultima Tentazione di Cristo di Martin Scorsese, rimane uno dei film più scomodi che siano mai stati prodotti. Inseguito da strali e censure fin dall’esordio nella kermesse veneziana, fece la storia proponendo una provocazione insita alla figura del Messia, alla sua stessa identità e percorso. Rimane, a tanti anni di distanza, forse il film più coraggioso del suo tempo, di certo uno di quelli che più hanno saputo rinnovare il nostro rapporto con la religione e rivedere il concetto di sacralità classicamente inteso, a dispetto della sua opera di rottura.

Un film scomodo fin dalla sua genesi

Fino a quando non uscì La Passione di Mel Gibson, il titolo di film più controverso sulla figura di Gesù Cristo spettava largamente a L’Ultima Tentazione di Cristo, opera tra le più divisive, discusse, censurate e dibattute che si ricordino, uscito esattamente 35 anni fa sul grande schermo.

Nessuna sorpresa, l'argomento religioso risulta ancora oggi essere tabù, lo fu anche allora, a dispetto del credito immenso di cui godeva il regista Italo americano, di un cast di primissimo livello che comprendeva oltre a un William Dafoe in stato di grazia nei panni del Nazareno, Harvey Keitel in quelli di Giuda, David Bowie in quelli di Ponzio Pilato e Barbara Hershey in quelli di Maria Maddalena.

Budget in teoria abbastanza ridotto per un film del genere, solo 7 milioni di dollari, ma nella realtà Scorsese ebbe enormi problemi produttivi, vista la natura a dir poco dibattuta del romanzo originale di Nikos Kazantzakis del 1955. Vi furono lettere di opposizione, associazioni religiose che ventilarono minacce, e poi boicottaggi annunciati, il progetto fu cancellato nel 1983, per poi ritornare in auge solo tre anni dopo, vista la promessa del regista alla Paramount di dirigere poi pellicole più commerciali. Critica e pubblico furono spaccati a metà, Scorsese aveva osato fare ciò che nessun altro aveva osato fare: mostrarci un Gesù Cristo assolutamente umano. L'Ultima Tentazione di Cristo si poneva del resto come obiettivo quello di creare una sorta di ucronia, o meglio ancora un dibattito, un confronto, non solo interno al personaggio di Gesù Cristo messo di fronte alla possibilità di una vita terrena, descritto come dubbioso, ma addirittura sull'identità stessa di quel momento cruciale, nonché del rapporto tra fede e mondo materiale, tra vita e trascendenza.

Un Gesù che rifiutava il Regno di Dio

Qualcuno può pensare che in fondo non fosse così inedita come operazione, e chiamare in causa Pierpaolo Pasolini, Rossellini… ma sarebbe un errore, perché a dispetto del loro cercare di staccarsi dall'epica hollywoodiana, da tutto il carrozzone fatto di cori angelici e fotografia technicolor, per loro Gesù Cristo rimaneva comunque un essere divino. Martin Scorsese invece prende una strada totalmente differente, non è semplicemente l'ambientazione, l'occhio della telecamera ad inquadrare un Cristo molto diverso, ciò che egli fa e spostare il punto di vista da esterno, da quello del credente, all'interno, letteralmente dentro il cuore, la mente di Gesù Cristo. L’Ultima Tentazione di Cristo ce ne mostra difetti umanissimi, egli è timido, a volte addirittura codardo verso i suoi sentimenti, è dubbioso, è innamorato di Maria Maddalena ma non sa decidersi, non capisce e non comprende il suo ruolo messianico, rifiuta la necessità del martirio, chiede di scendere da quella croce, per vivere una vita come gli altri, godere della propria componente umana. Straordinario dal punto di vista della regia, con un uso sapiente del rallenty, dei primissimi piani, una variazione costante dell'asse del movimento, con una voce narrante demodé ma indovinata, la pellicola diventa bene o male anche un film politico. Il Giuda di Harvey Keitel è migliore amico e coscienza critica di Gesù, dà vita a quello che più che un confronto religioso, diventa quasi un dibattito politico, più simile a quello di un soviet che alle sacre scritture. Il tutto in funzione di un'analisi interna alla struttura stessa identitaria della religione cristiana, a quel sacrificio inevitabile, potente pure se terribile, che ha molta della critica e anche del pubblico non piacque, perché illuminato di una luce spettrale terribilmente carnale, terrena, come del resto era l'insieme della narrazione scelta da Scorsese.

Un film che rimane emarginato dall’immaginario collettivo

Il regista de Toro Scatenato, Quei Bravi Ragazzi e Taxi Driver, ci trasporta in una Terra Santa abitata non da santi, figure ascetiche e pure, ma da uomini e donne fatte di carne ed ossa. Vi è sesso, desiderio, fame, dolore, questo Gesù Cristo è uno sciamano/stregone così come lo sono altri, i suoi miracoli sono sovente raccontati con ironia, oppure facendo un parallelo con una magia neppure tanto velatamente evocata. Certamente il film più incompreso anche perché il più sbilanciato da parte di Scorsese, nel suo porre domande ma non dare risposte, infatti diventa non tanto un film su Gesù Cristo ma un film di Gesù, il suo punto di vista e le sue possibili riflessioni, con quel finale in cui decide di tornare sui propri passi, accettare il proprio fato, andare oltre l'egoista rivendicazione del suo vissuto. Il perché, ecco la tesi finale, sta nel rendersi conto che non è un uomo come gli altri se non apparentemente, che le sue responsabilità sono diverse. L'Ultima Tentazione di Cristo non ha avuto ovviamente molti proseliti, vista l’unicità insita nella sua genesi e finalità, anche se qualcuno chiama in causa il legame con Jesus Christ Superstar, ed in effetti è vero, un primo passo verso l'umanizzazione del messia lì era avvenuto. Ma non fu nulla che potesse essere paragonato alla radicale sperimentazione narrativa scelta da Scorsese, ennesimo capitolo di una sua filmografia, basata sulla ricerca della verità, sulla contrapposizione tra uomo e sistema, sul dramma della ricerca di una felicità che pare sempre sfuggire sul più bello. Di certo a tanti anni di distanza, il risultato ancora oggi affascina per il coraggio nel fare un film così scomodo, non a caso scarsamente ritrasmesso, totalmente assente dai palinsesti televisivi. Perché la religione rimane ancora oggi un terreno minato dove solo i più audaci si avventurano.