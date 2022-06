Le effusioni bollenti di Michelle Hunziker e Giovanni in barca

Mare mozzafiato, buon cibo e tanto amore. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini avevano raccontato così la loro fuga romantica sui social. I due non hanno ufficializzato la loro relazione, ma su Instagram hanno pubblicato degli scatti speculari. Tanto è bastato per mandare in visibilio i fan, che si erano interrogati su dove i due stessero trascorrendo il weekend d’amore. Ora arriva il settimanale di gossip Nuovo a rispondere agli interrogativi degli amanti del gossip.

Sardegna, luogo del cuore

La neo-coppia è stata pizzicata dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti direttamente in Sardegna. I due hanno trascorso giorni d’amore in uno yatch, tra dolci effusioni, immersioni nel mare cristallino, aperitivi a base di bollicine e tartare di tonno fresco e tramonti mozzafiato. Giovanni, ortopedico che ha conquistato il titolo di medico più sexy d’Italia, ha portato la showgirl nella sua terra d’origine. Il 41enne è infatti originario di Sassari e chissà che non abbia approfittato del soggiorno in Sardegna per presentare la nuova fidanzata alla famiglia, che già segue la Hunziker sui social. Michelle e Giovanni sono infatti habitué della Sardegna, il loro posto del cuore, come racconta il settimanale Nuovo, in edicola da giovedì 16 giugno: “Ed è qui che la nuova coppia dell’estate si rifugia ogni volta che può per passare insieme qualche giorno all’insegna dell’intimità” Gli scatti pubblicati dal settimanale mostrano un amore che procede a gonfie vele, tra baci appassionati e tenere attenzioni. Insomma Michelle, archiviata la delusione per la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi sembra aver ritrovato la felicità accanto al bel dottore.

Intanto Tomaso…

Nel frattempo l’imprenditore bergamasco ha approfittato del weekend fuori dell’ex moglie per trascorrere del tempo con le figlie Sole, 8 anni, e Celeste, 7, nate dall’unione con la conduttrice. La famiglia, accompagnata dall’inseparabile cane levriero Odino, si è diretta a Gardaland, noto parco divertimenti sulla sponda veneta del Lago di Garda. Tomaso, che per ora sembra essere single, si è divertito con le sue bambine, provando alcune delle attività targare Gardaland, dalle montagne russe Raptor e Shaman al family roller coaster Mammut.