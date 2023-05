Il 6 maggio 2023 è una di quelle date che entrerà nei libri di scuola. Otto mesi dopo la morte di Elisabetta II, Re Carlo III sarà incoronato nell’abbazia di Westminster a Londra. Una cerimonia unica nel suo genere, tra dirette televisive, feste in tutta l’Inghilterra per 48 ore e qualche dettaglio che potrebbe passare inosservato… 5 le curiosità da conoscere.

1. Cosa sono le "insegne"

Sono tutta quella serie di oggetti e accessori indossati dal sovrano nel giorno dell'incoronazione, simbolo del suo potere temporale e spirituale. Corone, scettri, il globo d'oro e il cosiddetto "cucchiaio dell’incoronazione", che conterrà l'olio benedetto con cui l'arcivescovo di Canterbury ungerà il re, sono elementi altamente simbolici, emblemi della regalità e della responsabilità del monarca che fanno del Regno Unito l'unico paese europeo a utilizzarle ancora nelle incoronazioni.

2. Le due corone

Parliamo delle Corone di Carlo e della moglie Camilla che sarà incoronata regina insieme a lui. Sul capo di Carlo sarà adagiata la Corona di Sant’Edoardo, il gioiello in oro massiccio della famiglia reale che lascia la Torre di Londra solo per eventi storici. È preziosissima: 444 sono le pietre che tra zaffiri, rubini, ametiste e topazi le attribuiscono in valore inestimabile. Alta 30 centimetri, pesa oltre 2 chili… motivo per cui verrà indossata da Carlo per meno di un’ora.

Per Camilla, invece, è pronta una corona “riciclata”. Sì perché è già stata indossata dalla Regina Mary nel 1911 ma verrà modificata per l’occasione "nell'interesse della sostenibilità e dell'efficienza" precisa Buckingham Palace. Sostenibilità che non esclude i diamanti, parte della collezione di gioielli personali della Regina Elisabetta incastonati nel prezioso ornamento. Un omaggio alla suocera, insomma.

3. Un Re "animalista"

Carlo vuole che la sua incoronazione rappresenti la monarchia moderna del 21esimo secolo, quindi, niente abiti che possano essere considerati antiquati. Solo una divisa militare su cui a un certo punto della cerimonia sarà posto un mantello bordato di ermellino, ma sintetico. Pelliccia non di origine animale per il Re. Un dettaglio che rappresenta una piccola grande rivoluzione in Casa Reale.

4. Harry Ci sarà

Capitolo Harry. Lui, il figlio ribelle, ci sarà. La moglie Meghan no. Lei resterà negli Stati Uniti per il compleanno del figlio Archie, che cade proprio il 6 maggio… La coincidenza! Ma pare che Harry non voglia perdersi nessuna festa... È così potrebbe stupire tutti e lasciare Londra non appena finita la cerimonia, per tornare a Los Angeles, dal suo bambino.

La frattura reale, comunque, resta. E il posto in decima fila che sembra gli sia stato assegnato a Westminster, in mezzo ad altri nobili e ben lontano dai parenti stretti, è un chiaro segnale.

5. I costi

I costi, che ricordiamo sono a carico dei contribuenti, non della famiglia reale. Tra corone in nome della “sostenibilità” e pellicce finte non sarà proprio una cerimonia al risparmio. Secondo il comitato organizzatore della cerimonia il tutto costerà tra i 100 e i 120 milioni di sterline. Quella della Regina Elisabetta, nel 1953, ne costò solo 1 e mezzo di milioni, circa 50 milioni delle sterline di oggi.

Gli esperti però ritengono che tali costi saranno compensati dagli introiti derivanti dal turismo che l'evento porterà, su cui le tv di tutto il mondo hanno già puntato i loro obiettivi.

