I 95 anni di Gina Lollobrigida: ecco come ha festeggiato

Gina Lollobrigida il 4 luglio ha spento 95 candeline. Un grande traguardo che arriva durante anni difficili per la Lollo, segnati da delusioni e battaglie legali. L’attrice ha celebrato questa importante ricorrenza con due momenti speciali, una festa nella sua Subiaco e Nastro d'Argento alla Carriera, lasciandosi alle spalle i dispiaceri e le delusioni personali degli ultimi anni. La Lollobrigida è stata accolta a Subiaco, sua città natale che lasciò durante gli anni della guerra. Proprio ieri nella cittadina laziale si è tenuto un grande evento dedicato all’attrice, organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dall'amministrazione comunale. Nel corso della cerimonia sono stati assegnati dei premi e hanno presenziato altri importanti nomi del cinema italiano, da Barbara Bouchet ad Alice Maselli.

Il Nastro d’Argento alla Carriera

Ma non solo, anche un altro importante riconoscimento è arrivato ad allietare i 95 anni della Lollo. I Giornalisti Cinematografici hanno deciso di omaggiare l’attrice conferendole il prestigioso Nastro d'Argento alla Carriera 2022, come annunciato dal Direttivo Nazionale del Premio che fa gli auguri alla mitica Gina, ai "suoi magnifici 95 anni e insieme ad una splendida carriera iniziata sul set nel 1946, lo stesso anno in cui sono nati a Roma i Nastri d’Argento". L'Sngci d’intesa con il MiC - Direzione Generale per il Cinema, consegnerà all’attrice il Premio nel corso di un evento istituzionale svolto proprio a Cinecittà, luogo simbolo della settima arte in Italia. Non è di certo questo il solo premio conseguito dall’attrice nella sua longeva carriera. Nel 2018 Gina ha conquistato un’ambitissima stella direttamente sulla Walk of Fame ha accolta con grande emozione ma anche con la sua inconfondibile verve. In ginocchio, la Lollo ha baciato la stella commentando così un momento storico anche per il cinema italiano. La Lollobrigida si è anche accaparrata importanti riconoscimenti su suolo nazionale, diventando grand'ufficiale della Repubblica italiana e cavaliere della Legion d'onore francese.