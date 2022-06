Ecco cosa prevede l'accordo prematrimoniale tra Britney e il marito

Ormai lo sappiamo non c? matrimonio all?americana che si rispetti senza un accordo prematrimoniale. Questa volta a siglare l?accordo sono stati Britney Spears e il neo-marito Sam Asghari, che si sono uniti in matrimonio il 9 giugno. Come riferisce People i novelli sposi hanno firmato un documento che assicura che il personal-trainer 28enne non avrà alcun accesso ai guadagni multimilionari della pop-star né durante il loro matrimonio, o dopo un eventuale divorzio. La notizia arriva dopo i novelli sposi avevano espresso sentimenti contrastanti riguardo alla possibilità di siglare un accordo prematrimoniale. La Spears aveva precedentemente presentato una denuncia in tribunale affermando che non voleva in alcun modo che suo padre, Jamie Spears, " impedisse " un accordo prematrimoniale, mentre Asghari aveva scherzato nelle sue storie di Instagram sulla possibilità che i due siglassero un accordo per tutelare i suoi beni: ?Ovviamente stiamo sottoscrivendo un accordo prematrimoniale di ferro per proteggere la mia jeep e la mia collezione di scarpe nel caso in cui un giorno lei mi scarichi?, aveva affermato ridendo. Nello stesso mese, l'avvocato di Britney, Mathew Rosengart, ha presentato al tribunale i documenti necessari per rimuovere suo padre, Jamie Spears, come tutore, in modo che non avesse alcun coinvolgimento nell? accordo prematrimoniale della coppia.

I negoziati

Una fonte aveva rivelato ad Us Weekly nel maggio 2022 che i negoziati prematrimoniali tra Britney e Sam stavano richiedendo "più tempo del solito". "I colloqui hanno richiesto più tempo del solito", ha detto l'insider. "Sam vuole aumenti sostanziali per ogni cinque anni in cui sono sposati, se dovesse finire." La fonte ha affermato che le discussioni stavano prendendo "più tempo del previsto perché Sam non vuole finire senza un soldo se si separano". Nonostante le lunghe trattative, l'insider ha aggiunto che i team legali di Britney e Sam sono rimasti ?rispettosi? durante tutto il processo. "Britney è rimasta fuori dall'intero processo", ha detto la fonte. "Sta solo lasciando che i suoi avvocati se la cavino con la squadra di Sam.?

Gli altri accordi prematrimoniali di Britney

Prima del suo matrimonio con Sam, Britney è stata sposata con Kevin Federline dal 2004 al 2007. L'ex coppia ha due figli: Sean Preston e Jayden James. Secondo TMZ, Kevin e la Spears hanno firmato un contratto prematrimoniale prima del loro matrimonio. Dopo il divorzio, Kevin ha ricevuto un risarcimento di $ 1,3 milioni, oltre a $ 20.000 al mese di mantenimento dei figli. Britney ha inoltre dovuto pagare $ 250.000 a Kevin in spese legali. La pop-star è stata anche sposata con Jason Allen Alexander per 55 ore nel 2005, tuttavia il loro matrimonio è stato annullato. Quelle con Sam Asghari sono dunque le terze, e si spera decisive nozze, per la cantante.