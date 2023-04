Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari, attacca Fedez: "Questo stro**o"

Fedez avrebbe negato la foto a n bambino e il bambino in questione sarebbe Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, ex campione del Milan. Il ragazzo, che è stato uno dei protagonisti di Pechino Express con la madre, sui social ha deciso di raccontare sul suo profilo Instagram l'episodio, in cui è coinvolto Federico Lucia, accaduto alcuni anni fa, quando lui era solo un bimbo.

In una storia, in cui aveva condiviso un video di Chiara Ferragni nel quale si vedono Leone e Vittoria nella fabbrica di cioccolato di una famosa azienda italiana, Achille ha spiegato che quando aveva circa l'età di Leone aveva incontrato il rapper in un ristorante e gli si era avvicinato per chiedere un autografo e una foto. Invece di assecondare le richieste del piccolo Fedez gli disse che non poteva e che era "impegnato a mangiare". Nel raccontare l'accaduto Achille si riferisce al marito di Ferragni chiamandolo "stronzo" e spiegando che il padre, visto l'accaduto, lo aveva portato via velocemente. Lo sfogo si è concluso con una riflessione di Achille: "Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino".

Al momento Fedez non ha risposto, chissà se al suo rientro a Milano, dopo la vacanza a Dubai deciderà di replicare a tali affermazioni.