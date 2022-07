Adele pronta ad allargare la famiglia con il nuovo fidanzato

Le cose vanno alla grande per Adele con il nuovo fidanzato Rich Paul. I due dopo un anno di relazione hanno deciso di andare a vivere insieme, acquistando una splendida magione a Beverly Hills. Ma i piani della coppia non finiscono pi, a quanto pare Adele e Rich vorrebbero allargare la famiglia. La cantante 34enne è stata ospite del programma ?Desert Island Discs? in onda sulla BBC, e ha parlato con la padrona di casa Lauren Laverne del suo desiderio di avere più figli. Adele è già mamma di Angelo, 9 anni e mezzo, avuto dall?ex marito Simon Konecki . ?Vorrei sicuramente un altro paio di bambini?, ha detto, un desiderio che condivide con il nuovo compagno di professione procuratore sportivo: ?Sarebbe meraviglioso se potessimo. Altrimenti, ho Angelo. Voglio solo essere felice?.

Adele e il rapporto con la maternità

La cantante britannica ha anche parlato di come la maternità l?abbia cambiata sotto: ?ogni singolo aspetto?. ?Buono, cattivo, strano. Adoro essere una mamma?, ha osservato. La 34enne ha aggiunto che suo figlio sta già seguendo le sue orme e sembra amare la musica tanto quanto lei. ?Angelo si è appena innamorato della musica. Negli ultimi anni si è appassionato ai videogiochi, che è proprio il settore di suo padre, non il mio. Ci sediamo e abbiamo le conversazioni più intense sulla musica. Non è come se fossi , 'Allora lo sapevi? Ovviamente???. La cantante di ?Easy on me?, ha anche raccontato i momenti speciali che condivide con il primogenito: ?Ci sediamo e ascoltiamo queste canzoni insieme e le separiamo E quando ne parliamo, lui è tipo, 'Cosa pensi che significhi?' Ed io, ?non lo so'. Potrebbe significare questo, potrebbe significare quello?, È semplicemente paradisiaco?.

Adele tra vecchi e nuovi amori

Adele durante l?intervista alla BBC ha anche parlato del suo recente divorzio da Konecki, 48 anni, finalizzato lo scorso marzo. Quando gli è stato chiesto se la loro rottura fosse stata ?dura?, Adele ha spiegato: ?Lo è stato, ma non è mai stato davvero complicato perché siamo così buoni amici. L?importante per me è mio figlio che ha subito un divorzio disordinato nella sua vita?. Adele ha anche rivolto un pensiero al nuovo amore Rich Paul: ?Non ci sono problemi e non ci sono stati problemi, quindi immagino sia stato più facile assicurarsi che non accadesse. Sono stata benedetta da lui ed è semplicemente il migliore . Mi sono decisamente avvicinata a tutto con grazia e penso che questo abbia davvero dato i suoi frutti?.