Adele ottiene un prestito da 37,7 milioni di dollari per comprare una mega villa a Beverly Hills

Le cose vanno a gonfie vele per Adele con il nuovo fidanzato Rich Paul. I due dopo un anno di relazione sarebbero pronti ad allargare la famiglia, tanto che hanno deciso di andare a vivere insieme, acquistando una splendida villa a Beverly Hills. La popstar e il compagno hanno comprato una tenuta appartenuta a Sylvester Stallone. Una vera e propria magione con otto camere da letto e nove bagni, tra cui una master suite con sauna, bagno turco e ufficio con terrazza. Ci sono anche un teatro e una palestra. Conclude la proprietà un appartamento per gli ospiti a due piani progettato da Richard Landry. Il tutto per il modico prezzo di 58 millioni di dollari, pari a circa 51,4 milioni di euro.

Il muto da 37,7 milioni di dollari

Una cifra esosa anche per una pop star internazionale del calibro di Adele che per acquistarla avrebbe richiesto, come tanti, un mutuo. Come riporta la testata The Post, la cantautrice britannica ha sottoscritto un mutuo da 37,7 milioni di dollari. L’atto, ottenuto da The Post, mostra che la cantante di “Easy on Me” ha ottenuto il prestito dalla City National Bank il 10 gennaio 2022, più di un mese prima di chiudere l'accordo per la nuova casa. Adele, 34 anni, ora ha 30 anni per ripagare il debito. “Il mutuatario ha promesso di pagare questo debito in regolari pagamenti periodici e di saldare il debito per intero entro il 1 marzo 2052”, afferma l’atto. Ma Adele di certo non avrà problemi a saldare il mutuo, visto che pare incassi oltre 1 milione di dollari a spettacolo. La cantante ha in programma tre mesi di concerti al Colosseum di Las Vegas, che sembrerebbe le permetteranno di guadagnare ben 48 milioni di dollari in brevissimo tempo.