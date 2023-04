Aida Yespica apre un profilo OnlyFans e qualcuno scrive: "Il mio sogno si è avverato"

Aida Yespica ha deciso di aprirsi un profilo OnlyFans. La modella ha annunciato su Instagram la sua decisione affermando che sia stata tutta colpa di una scommessa persa. "Ci vediamo sull'altro social" ha scritto Aida invitando i suoi fan a seguirla anche sull'altra piattaforma.

Per vedere la vita privata della showgirl è necessario avere un abbonamento mensile dal costo di 25 dollari. "Così tanto di me che non condivido da nessuna altra parte", questa la frase che si può leggere sul suo profilo. Questa notizia ha reso alcuni follower di Aida molto felici e infatti i commenti si sono moltiplicati. Alcuni hanno scritto frasi di entusiasmo come "Il mio sogno si è avverato", ma altri non hanno esitato a definirla una scelta sbagliata.