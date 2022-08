Arisa: "Ora mi sento più bella che a 20 anni grazie anche alla terapia"

Arisa si sente più bella che mai, più bella anche di quando aveva vent'anni e lei di anni ne sta per compiere 40. Una nuova giovinezza, o meglio un nuovo inizio in cui si prende cura del suo corpo soprattutto tramire l'alimentazione. A colazione cornetto con latte e caffè, "i carboidrati alle due. A cena niente lieviti perché devo cantare. In tour beviamo molta Red Bull", racconta la cantautrice al Corriere della Sera.

La delusione d'amore che le ha scosso la vita

Nessuna dieta, lo giura, dietro al suo dimagrimento che sfoggia con orgoglio posando per servizi fotografici quasi senza veli (per la promozione del suo disco Ero romantica) i cui scatti sono poi pubblicati sul suo profilo Instagram. "Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata molto male e ho smesso di mangiare. Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni", non è difficile capire a chi si riferisca Arisa parlando di delusione d'amore.

La vincitrice di Ballando con le stelle ha trovato l'amore proprio nel programma di Milly Carlucci, a rapirle il cuore il suo maestro, Vito Coppola. I due hanno portato avanti per qualche mese una relazione con molti alti e bassi e per la quale Arisa era pronta a mettersi in gioco sul serio. Superato, in parte, il dolore adesso si sta dedicando al suo "Ero Romantica Little Summer Tour" che la porterà in giro per l'Italia fino al 29 settembre, il 20 agosto però uno stop sarà d'obbligo: compirà 40 anni.

Arisa e i 40 anni

Nessuna grande festa, ma il desiderio di festeggiare in famiglia, con "i creatori dell'opera". "Mi sono tenuta la serata libera per tornare dai miei in Basilicata. Ci sarà anche mia sorella Sabrina, mentre Isabella, l’altra, sarà in Inghilterra, dove lavora: fa la nutrizionista".

Il suo unico grande desiderio è quello che i suoi genitori stiano bene: "In questi anni ho dedicato loro davvero pochissimo tempo: quando torni e ti accorgi che ti sei perso tante cose, ti senti uno schifo. Peraltro io non amo stare la telefono e cerco di non trasferire loro i miei reali stati d’animo per non farli preoccupare. Piuttosto preferisco assentarmi: fingere con loro è impossibile".

Sul suo aspetto fisico ha dichiarato: "No, non ho bisogno che qualcuno mi segua, non devo stare attenta. Io seguo il mio stato d’animo", "Avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci, bevande zuccherate" per questo era più in carne. Adesso "sono molto distante dalla palletta simpatica che cantava Sincerità a Sanremo e che pesava 72-75 chili. Però mi piaceva anche quella ragazza".

In merito ad un recente post su Instagram, in cui parlava della sua "fluidità", Arisa ha spiegato che non voleva "mandare nessun messaggio specifico". "È che non sono una signorina canonica. A volte mi sento più uomo che donna: non corrispondo fedelmente all’idea che ha la società della donna. Sono sempre più indipendente dal punto di vista professionale, mi sento in dovere di prendere decisioni, a volte mi sembra di essere molto più forte degli uomini che ho intorno. Se non trovo nessuno che abbia le palle per amarmi va bene così: non posso cambiare per gli altri".

Sui social alcuni la criticano perché è dimagrita: "Michael Jackson da nero è diventato bianco e i suoi fan lo hanno capito. Chi scrive male sui social è frustrato. Io credo che i miei fan apprezzino la mia forza di volontà. Sono una persona che muore e rinasce continuamente. Magari tra sei mesi peserò di nuovo 75 chili. Ma adesso che sto per compiere 40 anni vorrei dimostrare alle donne che se si rimboccano le maniche possono essere più belle che a venti".

Il sostegno di amici, famiglia e della terapia

Il suo cambiamento esteriore va di pari passo con quello interiore, sul quale sta ancora lavorando, si definisce in "lavorazione". Molto ha fatto da sola "tanto con gli amici, tanto con una psicologa. Sono sempre andata in analisi. Io voglio essere un essere umano pazzesco, che cresce fino all’ultimo dei suoi giorni".

Questo suo twist è presente anche nel video del suo ultimo singolo: "Tu mi perdición". "Nel video sono una sorta di sciamana glamour vestita da Salvatore Vignola che scioglie il suo incantesimo d’amore e torna libera", questo è in parte autobiografico perché sente di aver vissuto una "specie di amore strano che mi sembrava fosse voluto da tutti, ma non so se io lo volevo davvero".