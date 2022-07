La lettera di Alba Parietti per Francesco Totti e Ilary Blasi

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha lasciato l’amaro in bocca a molti. Persino una delle poche coppie dello spettacolo che sembrava immune al gossip e i rumors è venuta meno dopo 20 d’amore e tre figli. Una rottura che fa discutere tra presunti tradimenti e nuovi flirt dei due. Anche i vip nostrani non sono rimasti indifferenti alla notizia del momento. In tanti sono intervenuti a dire la loro, sebbene molti volti televisivi, amici della coppia hanno preferito mantenere il riserbo. Tra coloro che si sono esposti c’è Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Grande Fratello Vip. La produttrice televisiva ha voluto spendere un tweet sul fatto del momento, invitando il pubblico a portare rispetto ai tre ragazzi avuti dalla coppia, Cristian, Isabel e Chanel. Di tutt’altro tenore i commenti di Fabrizio Corona, da tempo in rotta con la Blasi dopo la loro plateale litigata al GF Vip. L’ex re dei paparazzi ha colto l’occasione per scagliarsi duramente contro la conduttrice.

La lettera di Alba Parietti

Sul tema caldo del momento ha detto la sua anche Alba Parietti. La showgirl ha dedicato a Francesco ed Ilary una lettera sincera che ha pubblicato sul suo profilo Instagram a corredo di uno scatto del grande giorno dei due: “Cari Ilary e Francesco, la fine di un amore come la fine di ogni cosa fa purtroppo parte della vita. Perché ci colpisce tanto la fine di un amore come il vostro? Perché entrambi, rappresentavate il riscatto in un mondo dove i disegni sembrano essere dettati da destini già segnati , perché tu Ilary sei bella e tosta e lui è un grande campione con il cuore grandissimo. Quello che si dice : due belle persone . Dentro e fuori, l’immagine della fiaba entrambi cenerentole ed entrambi principi”. Una storia da fiaba scrive la Parietti, eppure nemmeno i vip nella loro perfezione, sono immuni alle sofferenze e gli inciampi della vita, mette in guardia Alba: “Figli meravigliosi, successo, bellezza , ricchezza e alla fine siamo, siete persone come tutti: come tutti nasciamo, amiamo, ci ammaliamo, moriamo , invecchiamo e cambiamo. Come tutti soffriamo e il dolore, il senso di sconfitta di abbandono di solitudine, ci appartiene anche se spesso la gente, alcune persone vedono chi fa questo mestiere e vive sotto i riflettori come un privilegiato, viziato a cui in fondo spetta la sua dose di fallimento per pacificare il conto con il destino. La pressione dei media, la curiosità insaziabile di chi con morbosità scava nei dolori altrui è uno scotto che sembra dovuto ma è durissimo da pagare”. Alba, amica di Francesco ed Ilary ha voluto rivolgere un augurio ai due in questo momento complicato: “Vi auguro conoscendovi nella vostra bontà, simpatia generosità , di trovare la strada per la serenità, per continuare a volervi bene per il resto della vostra vita e di soffrire il meno possibile ritrovando entrambi equilibrio senza dovervi preoccupare per ciò che, chi vive di volgarità cercherà di insinuare. Siate ancora una volta meravigliosi come tutti vi amiamo e volate sopra la spazzatura, le critiche le cattiverie perché voi e i vostri figli meritate un bellissimo finale fatto di stima , affetto e condivisione. Le passioni finiscono ma i grandi amori contano per tutta la vita e diventano affetto amicizia infiniti”, ha concluso Alba.