"È vero che facevi la escort?": la risposta da incorniciare di Alena Seredova

Sui social molti non hanno alcun filtro e questo lo sanno bene i vip. Alena Seredova aveva aperto un box domande e tra quelle a cui ha deciso di rispondere ce n'era una molto intima e particolarmente indelicata, soprattutto per il modo in cui è stata posta.

Al posto di Seredova altre avrebbero forse scelto di scartarla, ma invece con grande serenità ha voluto dare una risposta a chi le chiedeva: "È vero che appena arrivata a Milano facevi la escort?". "Qui siamo proprio lontani dalla realtà. Posso proprio a testa alta dire che ho sempre fatto l’amore gratis e con chi volevo io", questa la sua esemplare risposta.

A chi invece le chiede perché non sembra essere felice, nonostante abbia un compagno e una figlia bellissimi, si limita a replicare: "Ho letto questa domanda e sono andata un po’ a vedere se già in passato mi hai scritto qualcosa di simile, e sì è così Diciamo che non azzecchi proprio la verità. Però, tanto, penso che qualsiasi cosa io dica, tu avrai la tua idea e non cambierà nulla". Dopo la separazione da Buffon ha spesso parlato di come si sentisse, ma da quando nella sua vita c'è Alessandro Nasi, con il quale convolerà a nozze a giugno dopo 8 anni di fidanzamento, i due hanno avuto una bambina il 19 maggio 2020.