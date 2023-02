Alena Seredova annuncia il mese delle nozze con Alessandro Nasi

Ancora qualche mese e poi Alena Seredova e Alessandro Nasi diventeranno marito e moglie. Dopo l'annuncio condiviso sui social con l'hashtag "I said yes" e un selfie insieme, la ex modella è tornata sul tema matrimonio incalzata dalle domande dei follower più curiosi a cui, con la gentilezza che la caratterizza sempre, ha rivelato il mese della tanto attesa celebrazione.

Ancora riservata sui dettagli come location e invitati, Alena si è limitata a rivelare che sposerà a giugno il manager a cui è legata da otto anni e che l'ha resa di nuovo mamma di Vivienne Charlotte dopo Louis Thomase e David Lee, avuti dall'ex marito Gigi Buffon. "A giugno, perché prima ho qualche impegno di lavoro, poi quest’anno ci saranno gli esami di terza media di uno dei miei figli… Perciò siamo impegnatissimi", ha raccontato.

I preparativi fervono, dunque, ma al momento i dettagli da concedere alla curiosità dei tanti restano pochi. Certezza è la felicità di suggellare il legame con l'uomo con cui ha ritrovato la serenità dopo la burrascosa fine del suo matrimonio. "Sono troppo contenta perché penso che Alessandro meriti di vivere tutto come ha sognato, e io mi sento così gratificata da lui ogni giorno che il matrimonio è una ciliegina sulla torta dopo la nostra Vivienne. Non vedo l'ora" confidò all'indomani della proposta di nozze. La coppia è legata dal 2015, quando i due si incontrarono per la prima volta. Poi la convivenza e nel 2020, a 42 anni, la nascita della loro figlia.