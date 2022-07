"Se mi richiedi la foto ti do il telefono in faccia": il siparietto di Alessandra Amoroso con un fan

Alessandra Amoroso di nuovo nella bufera. Dopo qualche settimana dalle dure critiche per l?autografo negato ad un fan, la cantanteè finita di nuovo al centro di una polemica a seguito di un battibecco avuto con un ammiratore dopo un concerto. L?Amoroso è stata tra i protagonisti di Battiti Live a Bari. Dopo l?esibizione nel capoluogo pugliese l?artista si è concessa un bagno di folla facendo selfie ed autografi con i suoi fan in visibilio. La scena del dietro le quinte è stata ripresa e diffusa su TikTok.

?Ti dò una cellularata in faccia?

In particolare nel gruppo di supporter accorso per l?Amoroso è emerso un uomo che ha chiesto con insistenza una foto ad Alessandra: ?Alessandra! Dai, per cortesia, una foto insieme??, si sente domandare più volte. L?ex concorrente di ?Amici?, impegnata a scattare foto con altri giovani fan, non sembra aver gradito l?ostinazione dello spettatore e la sua risposta non è tardata ad arrivare: ?Ora me la faccio con lei [una ragazza, ndr] calma! Tu sei con lei??, domanda la cantante con fare sarcastico, che poi affonda: ?Perché se mi richiedi una foto ti dò una cellularata in faccia?, ha affermato la Amoroso, pronunciando la battuta in tono ironico e sfoderano un sorrisetto sibilino. L?artista salentina ha evidentemente voluto cavalcare la polemica per il precedente autografo negato e di quanti l?hanno dipinta come un personaggio scontroso e burbero, che mal si concede alle richieste dei fan.

La delusione dei fan

Nel video diffuso su TikTok l?Amoroso si mostra invece ben disposta e cordiale ottemperando anche alle richieste dei fan più pressanti. Eppure la sua ironia non sembra essere colta proprio da tutti. L?utente che ha condiviso il video sul social scrive: ?Nega sempre foto e autografi. Son rimasto deluso dal tuo comportamento?. Tanti altri commentatori di TikTok non sembrano comprendere il sarcasmo della Amoroso. ?Ammazza che simpatia?, si legge. ?Alessandra Amoroso non è poi così tanto amorosa?, scrive un altro utente. ?Ma lo capiscono che sono dove sono grazie al pubblico?, fa notare indignata una fan. Eppure una ragazza presente durante la scenetta della vincitrice di Amici ha tenuto a spiegare che Alessandra stava scherzando: ?Ragazzi io c?ero stava scherzando la foto l?ha fatta con tutti?. Insomma chissà che la Amoroso per una battuta di troppo non debba nuovamente intervenire per chiarire che stava semplicemente scherzando?