Alessandra Amoroso scatenata in un locale a Formentera: il video

Dallo stadio di San Siro al Rigatoni di Formentera. Da 43mila persone ai clienti del locale, uno dei più famosi dell'isola, ma l'energia è la stessa: Alessandra Amoroso, 35 anni, ha improvvisato un karaoke nel noto ristorante di Carrer des Fonoll Marí, tradizionale meta delle celebrità nostrane (e non solo). Ed eccola allora mentre, microfono in mano e sorriso raggiante, intona proprio il brano Karaoke, che nell'estate 2020 la aveva resa regina delle classifiche insieme ai Boodabash.

Nella clip vediamo il vocalist del locale adocchiare Alessandra mentre balla in pista per poi decidere di coinvolgerla nell'animazione. Lui si complimenta per la sua carriera, chiede se ha voglia di intonare il bano che sta risuonando in quel momento, e lei lo ringrazia per l'invito e decide di mettersi in gioco. "Cosa rara, anche perché sull’isola chi viene in vacanza nella maggior parte dei casi fa pesare il suo essere famoso", fa notare il profilo di gossip thepipol_tv, che per primo ha pubblicato il siparietto.

Le immagini che spengono le polemiche

Insomma, le immagini vanno a spegnere in qualche modo le polemiche che hanno visto coinvolta la cantante salentina in queste settimane. Come sanno molto bene i suoi sostenitori, infatti, Alessandra è finita nel mirino delle critiche per via di una clip in cui è stata immortalata mentre rifiuta di firmare un autografo. "Altrimenti, se lo firmo a te, ci restano male gli altri", aveva provveduto a spiegare alla ragazza, accorsa al concerto. Un gesto di rispetto nei confronti di tutti i ragazzi del fan club, che con la loro beniamina hanno un rapporto molto stretto, ma che aveva fatto storcere il naso ai più. La bufera però è passata: Alessandra oggi sorride spensierata mentre si gode il suo buen retiro estivo.