Alessandra Mastronardi presenta sui social il nuovo fidanzato Gianpaolo, ecco chi é

Nuovo amore per Alessandra Mastronardi. Dopo l’addio, qualche mese fa, allo storico fidanzato Ross McCall, con il quale ha fatto coppia fissa per quattro anni e con cui stava programmando le nozze, l’attrice ha finalmente ritrovato la felicità. Da tempo si ricorrevano le voci di una nuova love story per la 36enne che ad aprile era stata pizzicata dal settimanale Diva e Donna a Roma in compagnia del nuovo presunto fidanzato, tale Gianpaolo. I due sono stati avvistati mano nella mano mentre si scambiavano sguardi complici e teneri effusioni, con il sorriso di Alessandra che la diceva lunga sull’uomo al sua fianco. Dopo mesi di silenzio e un’aurea di mistero che allegiava intorno al bell’accompagnatore di Alessandra è stata direttamente la Mastronardi a confermare il nuovo amore. L’attrice nella giornata di ieri ha postato un storia Instagram, mentre è intenta ad abbracciare il nuovo fidanzato ufficiale, finalmente possiamo dirlo, Gianpaolo. Alessandra non ha aggiunto altri particolari allo scatto di coppia, che ritrae perfettamente la felicità ritrovata accanto al nuovo compagno.

Chi è Gianpaolo?

Gianpaolo riccioli castani e look casual è un noto dentista della capitale. L’incontro con la Mastronardi sarebbe avvenuto nel più classico dei modi, infatti secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, i due si sarebbero conosciuti attraverso amici in comune. Non si sa nient’altro dell’uomo misterioso che avrebbe ridonato la felicità alla star de “I Cesaroni”. Il bel medico non sembra essere presente sui social, specie tra i contatti seguiti da Alessandra. Un profilo basso e riservato che deve aver conquistato la Mastronardi, da sempre impegnata a tutelare la sua privacy.