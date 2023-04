Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza in ospedale con una flebo: come sta il compagno di Ida Platano

Alessandro Vicinanza, il compagno di Ida Platano, ha fatto preoccupare i suoi fan. L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha condiviso una foto su Instagram che lo ritraeva all'ospedale e con un flebo. Non avendo spiegato il motivo di tale ricovero in molti si sono domandati cosa stesse accadendo. Vicinanza infatti si era limitato a scrivere: "Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto".

Per ore Alessandro non ha dato altre informazioni, ma questa mattina, 14 aprile, ha voluto rassicurare chi si era spaventato: "Grazie a tutti che vi siete preoccupati per me, comunque mi sono ripreso. Una giornata in ospedale… Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ ballerino, ma è tutto a posto per il resto".

Chi ha cercato risposte da Ida Platano, la sua compagna, non ne ha trovate. Sul profilo dell'ex dama nessuna traccia di Alessandro e neanche un messaggio mirato a spiegare perché lui si trovasse in ospedale. A quanto pare però si è trattato di un controllo di routine o comunque di qualcosa a cui Alessandro è abituato.