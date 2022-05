Alessia Marcuzzi torna in TV dopo un anno di stop: "Il Covid mi ha fatto riflettere"

Alessia Marcuzzi torna in TV dopo un anno di stop. La presentatrice romana fa un regalo alla sua mentore e amica Mara Venier e torna davanti alle telecamere, in perfetta forma e con un attilatitssimo top in pizzo, dopo una una lunga pausa dal mondo dello spettacolo in occasione della festa per i trent'anni di carriera della Venier nel suo Domenica In Show.

L'ex presentatrice delle Iene e dell'Isola dei Famosi è la prima delle ospiti dello show di Mara Venier su Rai 1 e in un'intima intervista con la Venier racconta le motivazioni che l'hanno portata a scegliere di prendersi un momento per se stessa lontano dallo showbiz e dai riflettori.

"Il Covid mi ha fatto riflettere, mi sono presa un periodo per me, per stare fuori dalle telecamere - ha racontato la Marcuzzi alla Venier sottolineando di sentire il bisogno di tranquillità - ma quando quella cosa ce l'hai nel sangue poi ti manca perché fa parte di te". E questa frase lascerebbe presagire che l'ex di Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti potrebbe tornare presto a presentare qualche nuovo programma. Staremo a vedere.