Alex Belli e Delia Duran sfilano sul red carpet di Cannes come due superstar, ma non mancano le critiche

Tra le tante celebrità nostrane che hanno calcato questo anno il tappeto rosso del Festival del cinema di Cannes, non potevano mancare loro: Alex Belli e Delia Duran. Dopo aver tenuto incollati allo schermo i telespettatori del Grande Fratello con le loro diatribe amorose, il successo della coppia sembra essere arrivato anche oltralpe. I due hanno documentato su Instagram il loro soggiorno nella città balneare della Costa Azzurra, tra cene glamour e coccole, sino alla fatidica sfilata sulla Croisette.

Il look di Delia e Alex

Come dei veri divi gli ex gieffini hanno sfilato con sicurezza sul red carpet accanto a star internazionali, concedendosi ai flash dei paparazzi. Delia per l’occasione ha scelto un sensuale abito rosso lurex firmato Dramée con spacco vertiginosi, ai piedi sandali in tinta di Giuseppe Zanotti. Per Alex un completo blu della collezione Pretelli Uomo con giacca taglio smoking dal tocco brillante. La coppia è stata invitata alla prima di “Nostalgia” al Grand Theatre Lumiere di Cannes, film di Mario Martone tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea e interpretato da Pierfrancesco Favino. Il film ha convinto il pubblico guadagnando nove minuti di applausi, e anche l’ex volto di Centovetrine, ha battuto le mani convinto.

Haters all’attacco

Alex e Delia hanno condiviso su Instagram i migliori momenti della serata postando gli scatti più belli. Tuttavia la loro presenza a Cannes non ha convinto tutti. Sotto le foto postate sui social spiccano numerosi commenti di followers della coppia dai toni non certo lusinghieri: “Ci credono proprio, sono convinti al 100%”, si legge. “Ma la faccia del fotografo alle loro spalle che ride? Ha ragione, è un incubo questa coppia!”, fa eco un altro utente. Soprattutto ai commentatori del web la loro presenza a Cannes è apparsa del tutto fuori luogo: “Ma il motivo della vostra presenza a Cannes?”; “Due pagliacci!”; “E cosa c’entrano questi due a Cannes?” E ancora: “Siete belli, ma che ci fate sul red carpet? Non è per i divi?”; “Il trionfo del narcisismo”.