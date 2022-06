Alfonso Signorini e Soleil Sorge: vacanze di coppia aspettando il GF Vip?

Vacanze di coppia per Alfono Signorini. Accanto a lui non c? il compagno Paolo Galimberti, bensì una bella bionda che tutti conoscono, Soleil Sorge. Meta dei volti del piccolo schermo la penisola sorrentina. I due hanno trascorso giorni spensierati insieme tra gite in barca a Capri, specialità culinarie locali e shopping sfrenato. Non sono mancati come di consueto contenuti sui social. La Sorge ha documentato su Instagram il soggiorno ?di coppia?. ?Chilin with the boss?, scrive in uno scatto in barca in compagnia del giornalista, e posta un simpatico video in cui lei si mette in bella mostra, con il direttore di ?Chi? che il momento approfittandone per prenderla in giro: ?Ti sei fatta un po? di foto? Molto Dolce e Gabbana?, dice ridendo Alfonso, mentre Soleil è intenta a volteggiare.

Il dettaglio del reel

Il conduttore del Grande Fratello, in genere molto riservato sui social, ha rotto gli indugi condividendo uno spassoso reel in compagnia di Soleil. I due, in costume, mostrano il mood delle loro vacanze, tra bagni di sole e brindisi. "Un posto al Soleil", ha scritto ironico il conduttore del GF Vip ad accompagnare il video pubblicato oggi, 27 giugno, sul suo profilo Instagram. In barba a quanti sostenevano che Alfonso e Soleil fossero in realtà ai ferri corti. La coppia è in perfetta sintonia, andando ad alimentare il rumor secondo cui Soleil sarà una delle prossime opinioniste del GF Vip condotto da Signorini, insieme a Sonia Bruganelli. La sintonia e l?intesa tra i due è palpabile e lascerebbe presagire che qualcosa bolla in pentola in casa Mediaset. Non a caso nel video, ricondiviso anche da Soleil, si legge "loading", ?caricamento", che lascia sempre di più pensare che i due stiano tramando qualcosa per la prossima edizione del reality.