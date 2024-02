Alice Sabatini, da Miss Italia al basket: "Sono stata tesserata, giocherò in Serie B"

Dalla fascia di Miss Italia alla canotta, Alice Sabatini si toglie i tacchi per indossare le scarpe da basket. La stella di Montalto di Castro, divenuta famosa per aver vinto Miss Italia nel 2015, dopo sei anni di inattività torna a giocare alla pallacanestro. A darle questa nuova opportunità è la Pallacanestro Femminile Varese, alla quale si è legata appena tre giorni fa.

“Amici - ha annunciato tre giorni fa Sabatini sui suoi canali social - è tutto vero, sono stata tesserata e giocherò in Serie B a Varese. Per la prima partita incrociamo le dita perché, lo devo ammettere, dopo tutti questi anni è dura tornare a giocare”. Per sua fortuna, peró, l’esordio è stato bagnato da un bel successo, visto che Varese si è imposta su Bollate con il punteggio di 87 a 65. “Sono felice di essere tornata a far parte di una squadra” dice. “Sono passati 6 anni da quando non gioco una partita, il basket mi mancava. Non avevo più provato a cercare una squadra a causa del lavoro che spesso mi porta anche fuori dall’Italia. Quando ho ricevuto la chiamata da Fabio, ero un po’ incredula ma, appena ho ripreso la palla in mano, ho capito quanto mi mancasse. Sono felice di far parte di questa squadra, le ragazze sono davvero molto carine e mi hanno accolta bene sin dal primo giorno”.

La bella Alice, nata nel 1996 ad Orbetello, è cresciuta a Montalto di Castro, paese della Tuscia sulla costa tirrenica. Ha studiato e si è diplomata in Biotecnologie sanitarie, abbinando allo studio le sue due più grandi passioni: il basket e la moda. L’attività da modella, infatti, è cominciata quando aveva appena cinque anni ed è proseguita fino al 2015 quando, alla 75esima edizione di Miss Italia, è stata incoronata a Jesolo da Claudio Amendola e Simona Ventura. Per lei, oltre alla soddisfazione di essere proclamata vincitrice del prestigioso concorso di bellezza, in quell’occasione è arrivato anche un record: avendo conquistato le fasce di Miss Lazio, Miss Cinema, Miss Diva e Donna e Miss Compagnia della Bellezza, Miss Social, è diventata la Miss che in assoluto ha vinto più titoli al Concorso di Miss Italia (5, compresa la fascia di Miss Italia 2015).

Nonostante l’exploit, Alice Sabatini non ha voluto abbandonare lo sport. Nell'ottobre 2016 è tornata a giocare con le Stelle Marine di Ostia per il campionato di Serie B, mentre un anno dopo si è trasferita al Santa Marinella. Nel 2018, poi, per Eurosport ha commentato da bordocampo le partite della Serie A maschile, legando ufficialmente il suo volto al basket. Adesso, a distanza di sei anni, il grande ritorno a Varese, dove spera di togliersi altrettante soddisfazioni. Data la sua statura (1 metro e 78) e le sue caratteristiche fisiche, il suo ruolo abituale è quello di ala grande.

Per quanto concerne la vita privata, dal 2017 è fidanzata con Gabriele Benetti, cestista attualmente in forza alla Juvi Cremona che, non a caso, ricopre il suo stesso ruolo, quello di ala grande. Insomma, una vita divisa tra passerelle e parquet per Alice, pronta ad affrontare questo nuovo capitolo della sua carriera con il sorriso che l’ha sempre contraddistinta.