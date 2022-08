Amber Heard vende la sua casa da 1 milione di dollari per risarcire Jhonny Depp dopo il processo

Dopo due mesi dalla vittoria di Johnny Depp nella causa per diffamazione contro Amber Heard, l’attrice avrebbe dichiarato di non essere in grado di pagare i 10 milioni di dollari di danni all’ex marito. Heard dovrebbe pagare anche un’esosa parcella, pare di svariati milioni di dollari, al suo team legale. Delle spese piuttosto ingenti che l’hanno spinta a mettere in vendita la sua villa di Yucca Valley, in California.

La villa di Amber Heard

La casa, situata in un’oasi nel deserto della Yucca Valley, è composta da camere da letto e tre bagni ed è stata costruita nel 2015. Heard acquistò la magione nel 2019, pagandola 570.000 dollari. Ora, TMZ riferisce che l’attrice avrebbe venduto la proprietà per poco meno di 1,1 milioni di dollari, quasi il doppio rispetto a quanto l’ha pagata lei 3 anni fa. L’abitazione si estende su una superficie di 746,76 metri quadri, caratterizzata da finiture di pregio, quali piani in granito, travi in legno, bagni in pietra, oltre che un bar e splendide vedute sulle montagne circostanti. Ma la particolarità di questa casa è il suggestivo ponte in legno progettato dall’ex proprietario della villa. Lungo oltre 33 metri conduce ad un gazebo di pertinenza dell’abitazione incastonato tra i monti, su cui godere in una vista mozzafiato sulla Yucca Valley.

Amber fa ricorso

Amber Heard avrebbe dichiarato bancarotta lo scorso 20 luglio, presentando ricorso al Commonwealth della Virginia il 21 luglio per potersi appellare alla sentenza dei giudici che due mesi prima hanno stabilito un risarcimento pari a 10 milioni di dollari a favore di Depp. Subito dopo il verdetto, gli avvocati di Heard avevano detto chiaramente: “Amber Heard non è in grado di pagare”, annunciando che la donna avrebbe fatto ricorso. Così l’attrice di Aquaman ha presentato nuovamente una richiesta perché il caso venga rielaborato con un appello al Primo Emendamento, ma Johnny Depp ha a sua volta presentato una contro causa. L’attore nello specifico chiede che venga annullata la condanna al pagamento da due milioni di dollari con i quali serve risarcire l’ex moglie per essersi rivolto, in tribunale, ad uno dei suoi avvocati definendo Heard una bugiarda. Insomma il processo per diffamazione tra Amber e Johnny si è concluso, ma la battaglia legale è solo all’inizio.