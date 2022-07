Ambra Angiolini infiamma i social con il micro bikini

Archiviata la relazione con Massimo, Allegri Ambra Angiolini si gode un’estate da single. Dopo il successo di X-Facotr e “Le fate ignoranti”, nemmeno durante la bella stagione si fermano gli impegni lavorativi della showgirl, che è stata impegnata nel Circeo. Ambra per un nuovo progetto professionale è partita alla volta del Monte Circeo, dove sta trascorrendo le sue giornate tra i set e qualche immancabile tuffo nel mar Tirreno. Terminata la giornata lavorativa Ambra si concede la serata in spiaggia. Un aperitivo al tramonto con i piedi a mollo nell’acqua e una birra ghiacciata.

Ambra al Circeo

La Angiolini ha raccontato così il suo soggiorno al Circeo, sfoggiando anche bikini mozzafiato a 45 anni. “Parti con una valigia e quando torni non basta più.. da tutti i sogni che mi sono stati regalati. Grazie”, ha scritto la showgirl su Instagram taggando stylist e make- up artist, evidentemente impegnati con lei sul set con il quale Ambra ha stretto un bel rapporto. In particolare tra gli scatti di suggestive vedute marittime e aperitivi in spiaggia condivisi da Ambra, ciò che ha stregato è stato piuttosto il suo bikini. Ambra si è mostrata meravigliosa in versione naturale. I capelli bagnati e spettinati, il volto senza make-up, nessun bisogno di filtri e un micro bikini a valorizzare il suo fisico. Ambra ha scelto un costume da bagno verde con fantasia floreale, composto da un tanga a vita bassa con i laccetti laterali che esalta la sua bellezza. Ma la particolarità di questo bikini risiede nel reggiseno. L’ underboob a vista copre infatti i seni il minimo sindacale. Una foto delicatamente provocante, come solo Ambra sa essere che ha infiammato i fan dell’attrice. In tanti hanno commentato il fisico da urlo della Angiolini