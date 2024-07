Ambra Angiolini risponde alle critiche sul "ti amo" a Francesco Renga: "Dentro si fanno la guerra"

Dopo quasi due mesi è arrivata la replica di Ambra Angiolini a una frase da lei detta lo scorso 11 maggio riguardante il suo rapporto con Francesco Renga. Qualche settimana fa la showgirl ha svelato che lei e l'ex marito, nonostante il divorzio, si dicono ancora "Ti amo", due parole che hanno portato gli utenti a discuterne a lungo sui social media, i quali hanno criticato aspramente la diretta interessata perché, secondo il loro punto di vista, non sarebbe poi così difficile mantenere rapporti pacifici avendo "entrambi soldi e fama". Scopriamo insieme cosa ha risposto l'attrice alle critiche.

Ambra Angiolini risponde alle critiche

Un paio di mesi fa Ambra Angiolini ha parlato dell'affetto profondo che la lega all'ex marito Francesco Renga, padre dei suoi figli: "Non credo di aver provato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo. [...] Anche nelle famiglie può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. È chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande che noi condividiamo felicemente".

A queste parole sono seguite le critiche (abbastanza pesanti) degli utenti sui social, ma solo oggi Ambra Angiolini, dopo il discorso della figlia Jolanda del 15 maggio scorso, ha deciso di tornare sull'argomento: "Una notizia che ha letto male chi invoca la pace, ma dentro si fa la guerra, in casa o sui social. Continuerò a essere provocatoria nel buon esempio, ci credo. In troppi si riempiono la bocca di slogan, ma nella vita non scelgono davvero la pace. Francesco ed io l’abbiamo scelta ma quando ne parliamo fa più effetto. Mi ha dato noia che non ci si stupisca della violenza, ma ci si accanisca con chi propone qualcosa di diverso, che sa di quel che ci piacerebbe vivere in questo mondo orribile di persone che si detestano. Pensi quanto c’era bisogno di un messaggio come il nostro".