Ambra Lombardo su Kikò Nalli: "Mi ha sempre cercata, anche prima delle nozze”

Riflettori di nuovo puntati sù Ambra Lombardo e Kikò Nalli. I due si erano conosciuti e hanno iniziato una relazione all’interno della Casa del Gf Vip. Un amore secondo alcuni troppo a favore di telecamera, tanto che dopo la conclusione del reality la passione è repentinamente venuta meno e i due si sono mollati. La bella professoressa è tornata a parlare della sua relazione con l’hair stylist Chicco Nalli, in arte Kikò, in occasione del suo matrimonio con Lorenzo Cascino, manager siciliano conosciuto durante una cena organizzata da un dirigente Mediaset. Nonostante il lieto evento che l’ha vista protagonista Ambra ne ha approfittato per lanciare una vera e propria bomba sull’ex marito di Tina Cipollari, che avrebbe provato fino all’ultimo a riallacciare i rapporti con la bella Professoressa.

I messaggi di Kikò

Stando a quanto riferisce la Lombardo al settimanale “Di Più”, Nalli non avrebbe mai smesso di cercarla, tentando di ricucire i rapporti con lei: “Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”, ha asserito la 36enne. Una battuta pungente che arriva proprio dopo la frecciatina di Kikò su Ambra in occasione del suo matrimimonio. In ogni caso l'ex opinionista di Tiki Taka di Piero Chiambretti non ha chiarito se ha risposto al suo ex fidanzato, ma ha bollato la faccenda come “acqua passata”. Ambra vuole guardare avanti per dedicarsi alla vita coniugale con il no-marito Lorenzo Cascino. Un vero e proprio fulmine quello con il manager siciliano, i due si sono conosciuti solo un anno fa e l’uomo, solo dopo tredici giorni il primo incontro le ha fatto la proposta di matrimonio. L’imprenditore vive a Los Angeles e la Lombardo si è prontamente trasferita negli States per amore. I due sognano ora di diventare genitori, magari di tre bambini.