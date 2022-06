Andre Delogu: "Ho conosciuto sui social il mio ragazzo (17 anni più giovane). Ecco il suo primo messaggio"

Andrea Delogu è la cover star del nuovo numero di Vanity Fair. La popolare conduttrice, che sta vivendo un periodo d’oro della sua carriera, si racconta in un’intervista senza filtri, parlando del nuovo amore Luigi Bruno di 17 anni più giovane. La Delogu, 40 anni, dopo due anni dalla fine del matrimonio con Francesco Montanari, ha ritrovato la felicità accanto al modello 23enne. Un amore travolgente che ha destato scalpore e indignazione, ma che la Delogu, da sempre in prima fila per normalizzare pregiudizi e tabù, racconta senza timore al giornale. A maggio i due erano usciti allo scoperto postando un tenero scatto di coppia, e molti si sono chiesti come i due si fossero conosciuti.

Un amore nato sui social

La 40enne ha fatto luce sulla questione, rivelando che la modalità è stata piuttosto corrente rispetto al periodo attuale, ovvero Luigi ha fatto la prima mossa su Instagram: “ Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? Sono andata a vedere il suo account e c'è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna”. La conduttrice era incredula, perché credeva che dietro quel bel ragazzo si celasse un profilo fake: “Era troppo giovane per avere così tante cose in comune con me. Ero certa che fosse un fake, un profilo finto. Mi immaginavo un uomo molto più adulto e infinitamente meno bello che usava foto di un giovane modello. Allora ho iniziato a infastidirmi, mi sentivo presa in giro: volevo smascherare il fake”. La Delogu ha poi deciso di mettere il modello alla prova proponendogli un appuntamento a Napoli, dove Bruno vive: “«Un giorno vado a Napoli per lavoro e gli chiedo se ci prendiamo un caffè, visto che lui è di un paese lì vicino. Mi dice che non può venire, e io penso: ah ecco, avevo ragione io, ti ho beccato, stronzo. E non ho più risposto ai suoi messaggi. Ero fuori di me. Finché lui mi scrive che viene a Roma perché deve assolutamente conoscermi e mi dà appuntamento vicino al Colosseo. Io arrivo con un misto di curiosità e rabbia, parcheggio il motorino e da lontano vedo il ragazzo di Instagram. Mi avvicino e dico: ma cos’è sta storia?”

Guardando al futuro

Una storia d’amore che procede a gonfie vele, visto che i due sono uniti ormai da un anno. Luigi ha restituito alla conduttrice la felicità grazie alla leggerezza della sua età: “Luigi ha 23 anni, ha l’entusiasmo del crescere e di costruirsi il futuro giorno per giorno. Mi ha ricordato com’ero io quando muovevo i primi passi in televisione, la bellezza degli inizi”, dice Delogu che vuole viversi questa storia giorno per giorno, con i piedi fissi nel presente: “Luigi ha 23 anni, ha l’entusiasmo del crescere e di costruirsi il futuro giorno per giorno. Mi ha ricordato com’ero io quando muovevo i primi passi in televisione, la bellezza degli inizi”.