Muller-Peparini e la paura per la gravidanza a rischio: gli ultimi aggiornamenti

"L'ultima visita è andata bene, siamo positivi", queste sono le parole che hanno usato Veronica Peparini e Andreas Muller domenica scorsa a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin. La gravidanza che sta affrontando la ballerina, 52 anni, è delicata e non solo perché è incinta di due gemelle.

Si tratta di una "gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica" ovvero, aveva spiegato Muller qualche settimana fa, "le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte". "I vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell'altra, che quindi è ricevente", aveva spiegato ancora il futuro papà, "Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale" e al 50% la situazione potrebbe risolversi da sola, in caso contrario potrebbe essere necessario un intervento.

Al momento però la paura sembrerebbe essersi ridotta e i due si stanno godendo a pieno il sesto mese e di conseguenza anche il Natale. Su Instagram Muller ha pubblicato un dolcissimo video in cui i due innamorati, e futuri genitori, ballano, si abbracciano e sorridono felici nella loro nuova, ma temporanea, casa. A corredo del filmato una bellissima dedica d'amore rivolta a Veronica e anche alle sue due bimbe: "Non posso neanche minimamente immaginare cosa significhi vivere una gravidanza, sentire due vite che nascono dentro il tuo stesso corpo…". Poi Muller aggiune una frase che svela quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla gravidanza: "Abbiamo attraversato un periodo delicato uscendone vincitori ma stiamo continuando a prenderci cura di noi e di quelle due piccole là dentro, perché tutto questo è il regalo più bello che potevamo ricevere per Natale e per le nostre vite già ricche, ma non di materiale, di amore".

"Io - scrive ancora Muller - nel mio piccolo posso solo farti sorridere, essere presente e responsabile, ma anche fare lo scemo (quello scemo che tu conosci bene) per farti vivere ogni giorno nel modo migliore possibile, sperando che anche loro sorridano. Penso giorno e notte, osservo quella pancia tutti i momenti in cui posso e dico solamente che non vedo l’ora di vederle…".