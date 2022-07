Anna Pettinelli si racconta a Lorella Cuccarini: dalla relazione finita con Stefano Macchi al rapporto con Rudy Zerbi

Mentre Lorella Cuccarini è pronta a salire per il terzo anno sul banco dei professori di “Amici” la radiofonica Anna Pettinelli è stata esclusa dal talent. Nonostante le diverse strade professionali intraprese dalle due donne non si arresta il loro sodalizio. La showgirl ha voluto come ospite la Pettinelli nel format "Un caffè con" che conduce nel suo canale YouTube. La speaker di RDS si è raccontata senza riserve, a partire dalle esperienze televisive.

L’esperienza di Temptation Island

Non poteva mancare un cenno Temptation Island, dove Anna partecipò con l’ex fidanzato Stefano Macchi, da cui si è recentemente lasciata: “Temptation è arrivata quando ho detto che non avrei mai fatto un reality. Poi per caso mi è stato proposto, l'ho preso come una scommessa, avevo chiesto delle garanzie, ovvero sentire mia figlia. Io non sto tre settimane senza sentire mia figlia. Non può succedere. Avevo chiesto disperatamente di avere un contatto con lei minimo, ma tutti i giorni. E questo mi è stato riconosciuto, altrimenti non lo avrei fatto mai. Trovo che non sia giusto privare mia figlia della madre, il mio lavoro non deve turbare mai l'aspetto famigliare. Poi quello che è successo a Temptation sono meccanismi sadici, terribili. Lo rifarei, quello che è uscito sono io. Per me la camera non c'era, ho riso ho pianto, mi sono disperata, quando siamo usciti io mi inca*zavo ogni giorno di più perché andavano in onda le puntate. Io continuavo a dire per tre mesi che avevo ragione, gli ho reso una vita un inferno”.

Amici e il rapporto con Maria De Filippi

La Pettinelli ha poi parlato anche di Amici, un’esperienza che la donna ricorda con piacere: “La luce del talento si accende quando senti quel brividino che ti fa capire che quel ragazzo è diverso dagli altri. Secondo il tuo gusto naturalmente, perché poi quando prendiamo un ragazzo sotto la nostra ala è perché piace a noi, perché pensiamo possa funzionare. Io cerco l'elemento che lo distingue dagli altri,anche a rischio di prendere delle cantonate. Magari nel corso dei mesi il talento poi non viene fuori. Fare amici diventa un gioco e non si capisce che è invece un trampolino di lancio e non lo rifarai mai più"

Nonostante l’allentamento dal programma la radiofonica non manca di rivolgere belle parole per la padrona di casa del talent, Maria De Filippi: “La ringrazierò sempre di questa opportunità perché io non ci avevo mai nemmeno pensato, anche se con l'RDS Academy questa mia voglia di insegnare era venuta fuori. Una qualità di Maria? Maria ha sempre ragione, questa è una cosa che mi rode. Quando lei dice una cosa, l'ha vista prima di te. È una finissima psicologa. Sa dove andrai tu, dove andranno i ragazzi. È diventata un fenomeno. È puntigliosa precisa, ma se no non sarebbe dov’è”.

Rudy Zerbi? "Mi sta antipatico"

Nel corso della chiacchierata con Lorella Cuccarini non poteva mancare un riferimento al rapporto litigioso della Pettinelli con Rudy Zerbi, col quale nel corso di Amici non sono mancati gli scontri: “Non sono diplomatica, dico cose scomode. Ho perso lavori per questo motivo. Ora vuoi chiedermi di Zerbi? La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo proprio lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune. Proprio nessuno”.