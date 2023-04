Anna Tatangelo innamoratissima di Mattia Narducci: i baci al ristorante

A febbraio hanno ufficializzato la loro storia d'amore sui social con una foto simbolo che entrambi in questa relazione ci credono. Bellissimi e innamorati i due sono stati catturati dall'obiettivo dei fotografi del settimanale Chi mentre stavano pranzando in compagnia di alcuni amici a Ostia.

Lei 36 anni lui 25 e professione modello. Sono spesso lontani e quando si vedono non riescono a stare lontani. Nonostante non fossero da soli al tavolo non hanno fatto altro che abbracciarsi, baciarsi, scambiarsi sguardi languidi. Un rapporto la cui componente passionale non passa inosservata, ma che non si basa solo su quello come dimostrano i grandi sorrisi che i due si scambiano e la complicità evidente che li lega. Anna dopo la separazione da Gigi D'Alessio per un periodo ha frequentato il rapper Livio Cori.

Chi è Mattia Narducci, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

Mattia Narducci è un modello di 26 anni (10 in meno di Anna Tatangelo). Alto 1,98 centimetri, occhi azzurri, su Instagram conta oltre 100 mila follower. Ha lavorato e lavora per i più importanti brand italiani, da Guess a Dolce e Gabbana, ma anche Giorgio Armani, Versace e Cucinelli. Secondo alcune indiscrezioni, sogna di fare l'attore